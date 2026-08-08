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HOME BOLA LIGA ITALIA

Bukti Kesetiaan! Milanisti Indonesia Dampingi AC Milan Berlatih di Stadion Madya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |11:34 WIB
Bukti Kesetiaan! Milanisti Indonesia Dampingi AC Milan Berlatih di Stadion Madya
Milanisti Indonesia rela mendampingi AC Milan berlatih di Stadion Madya GBK (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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JAKARTA – Milanisti benar-benar memanfaatkan kesempatan kunjungan AC Milan ke Indonesia. Mereka mendampingi tim kesayangannya berlatih di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat 7 Agustus 2026 malam WIB.

Milan melakukan persiapan akhir untuk melawan Chelsea dalam laga uji coba pramusim. Latihan itu mendapatkan sambutan antusias dari Milanisti Indonesia yang memang terkenal fanatik.

1. Intip

Skuad AC Milan berlatih di Stadion Madya Gelora Bung Karno (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Skuad AC Milan berlatih di Stadion Madya Gelora Bung Karno (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Berdasarkan pantauan Okezone, Milan mulai berlatih pukul 19.00 WIB. Ratusan penggemar berbondong-bondong untuk menyaksikan sesi latihan skuad asuhan Ruben Amorim.

Kabarnya, hanya 180 Milanisti hanya bisa menyaksikan secara langsung latihan dari area tribun karena kuota terbatas. Mereka pun menyanyikan yel-yel untuk menyemangati para pemain kesayangan.

Suporter yang tidak mendapatkan kuota pun menunggu di area luar stadion. Ada yang di depan pintu masuk ada pula di area belakang.

Tapi, di area ini, sudut pandangnya terbatas. Pun begitu, Milanisti tidak mengeluh. Mereka rela mencuri-curi pandang untuk menyaksikan aksi idolanya saat berlatih.

 

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