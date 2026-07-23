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Tandem Jay Idzes Pindah ke Leeds United, Juventus Kecipratan Rp356 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:13 WIB
Tandem Jay Idzes Pindah ke Leeds United, Juventus Kecipratan Rp356 Miliar
Tandem Jay Idzes Pindah ke Leeds United, Juventus Kecipratan Rp356 Miliar (Instagram/@tarik.muharemovic)
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JAKARTA - Juventus kecipratan duit dari transfer bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, ke klub Liga Inggris, Leeds United. Tandem Jay Idzes itu pindah ke Leeds dengan biaya transfer 40 juta euro (sekitar Rp817 miliar). 

1. Juventus Kecipratan Rp356 Miliar

Melansir Football Italia, Kamis (23/7/2026), Juventus telah mengonfirmasi pendapatan yang mereka terima setelah kepindahan Muharemovic ke Leeds United dari Sassuolo.

Juventus menerima sekitar 17, juta euro (sekitar Rp356 miliar) dari kepindahan Muharemovic ke Leeds. Transfer Muharemovic ke Leeds dikonfirmasi pekan lalu. 

Muharemovic adalah mantan bek Juventus. Bianconeri memiliki klausul penjualan kembali 50% saat menjualnya ke Sassuolo. Klausul ini memungkinkan Juventus menerima setengah dari penjualan pemain Bosnia tersebut di masa mendatang.

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)
Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

"Menghasilkan dampak ekonomi positif pada tahun keuangan saat ini yang berjumlah sekitar €17,4 juta, setelah dikurangi biaya tambahan," lapor Tuttosport.

Muharemovic yang kini berusia 23 tahun pernah bermain di tim Primavera dan Juventus NextGen. Namun, Muharemovic tak pernah debut di skuat utama Juventus. 

Ia menghabiskan dua musim terakhir di Sassuolo. Ia membantu Sassuolo promosi ke Serie A pada musim 2024-2025. Musim lalu, Muharemovic mencatat 32 penampilan bersama Neroverdi.

 

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