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Juventus Cuci Gudang, Target Raup 50 Juta Euro Hasil Jual Sejumlah Pemain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |02:12 WIB
Juventus Cuci Gudang, Target Raup 50 Juta Euro Hasil Jual Sejumlah Pemain
Juventus Cuci Gudang, Target Raup 50 Juta Euro Hasil Jual Sejumlah Pemain (Dok Juventus)
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JAKARTA - Juventus siap cuci gudang untuk mengumpulkan dana 50 juta euro pada musim panas ini. Sejumlah nama masuk dalam daftar pemain dijual. 

1. Juventus Cuci Gudang

Juventus gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Melansir Football Italia, Selasa (16/6/2026), klub berharap dapat mengumpulkan 50 juta euro dari transfer awal untuk menutupi penurunan pendapatan yang diperkirakan tanpa akses ke kompetisi utama Eropa, menurut Tuttosport.

Klub baru-baru ini menunjuk CEO baru, Giovanni Carnevali. Ia menggantikan Damien Comolli yang akan segera meninggalkan klub. 

Tuttosport mengklaim, mengingat hubungan yang sangat baik yang dimiliki Carnevali dengan Beppe Marotta sejak masa kerjanya di Sassuolo, berpotensi ada beberapa transfer antara rival besar Juventus dan Inter.

Terdapat spekulasi Inter dapat menjual Davide Frattesi dan Carlos Augusto ke Juventus, atau menawarkan kedua pemain tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai.

Juventus vs Pisa. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Pisa. (Foto: Instagram/juventus)

2. Cambiaso Diburu Inter

Dalam hal pemain yang dapat dijual Juventus ke Inter, laporan pada Minggu mengklaim, Andrea Cambiaso adalah profil menarik yang selalu diminati oleh Nerazzurri. Bahkan, Inter pernah mempertimbangkan untuk merekrut Cambiaso sebelum ia bergabung dengan Juventus. Nerazzurri akhirnya memutuskan merekrut Raoul Bellanova sebagai gantinya.

Cambiaso diminati oleh beberapa klub lain. Tuttosport melaporkan, Juventus bersedia mendengarkan tawaran sekitar 40 juta euro.

 

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