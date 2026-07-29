Chelsea Selangkah Lagi Rekrut 2 Pemain Veteran Danny Welbeck dan Jordan Henderson!

Chelsea selangkah lagi merekrut dua pemain veteran di Liga Inggris termasuk Jordan Henderson (Foto: Premier League)

LONDON – Chelsea disebut selangkah lagi merekrut dua pemain veteran yakni Danny Welbeck dan Jordan Henderson! Tapi, kedatangan dua pesepakbola tersebut bikin penggemar bertanya-tanya.

The Blues bikin gebrakan di lantai bursa sejak dibuka pada Juli 2026. Sejauh ini, mereka telah mendatangkan lima pemain baru dengan total belanja 282,7 juta Euro (setara Rp5,83 triliun).

Anggaran terbesar dihabiskan untuk mengangkut Morgan Rogers dari Aston Villa. Pemain berpaspor Inggris itu ditebus dengan banderol mencapai 138 juta Euro (setara Rp2,85 triliun)!

1. Belum Berakhir

Tapi, pergerakan Chelsea di bursa transfer musim panas 2026 belum akan berakhir. Terbaru, mereka dikabarkan mengincar dua pemain veteran di Liga Inggris yakni Welbeck dan Henderson.

“Chelsea selangkah lagi menyelesaikan kesepakatan (Jordan) Henderson dan (Danny) Welbeck sekaligus,” tulis pakar transfer, Fabrizio Romano, di akun Instagram @fabriziorom, Rabu (29/7/2026).

“Danny Welbeck yang berusia 35 tahun, segera bergabung dari Brighton setelah mendapat lampu hijau dari pihak si pemain,” lanjut pria asal Italia itu.

“Henderson yang berusia 36 tahun, akan meninggalkan Brentford (dan tiba) secara gratis untuk menjadi pemain Chelsea jika semua detail selesai pekan ini,” tutup Romano.