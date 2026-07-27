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Como 1907 Gigit Jari, Tawaran untuk Bek Timnas Inggris Ditolak Chelsea

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |21:05 WIB
Como 1907 Gigit Jari, Tawaran untuk Bek Timnas Inggris Ditolak Chelsea
Como 1907 Gigit Jari, Tawaran untuk Bek Timnas Inggris Ditolak Chelsea (Instagram/@chalobah)
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JAKARTA - Como 1907 gagal mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut bek Trevoh Chalobah. Kedua tim tak kunjung menemui titik temu untuk nominal transfer bek Timnas Inggris tersebut. 

1. Chelsea Tolak Tawaran Como

Menurut laporan Sky Sport Italia, Como dan Chelsea gagal mencapai kesepakatan untuk bek Trevoh Chalobah pada pertemuan Sabtu kemarin.

Dua tawaran Como untuk Chalobah ditolak oleh Chelsea. Kini Como mempertimbangkan untuk mencari bek tengah baru.

Chelsea telah menetapkan harga jual Chalobah sebesar 30 juta poundsterling untuk musim panas ini, menurut Sky Sports News.

Chelsea tidak bersedia menurunkan harga jual pemain internasional Inggris tersebut secara drastis. Chalobah merupakan bek yang telah memainkan peran penting bagi klub di bawah serangkaian manajer.

Pemain berusia 27 tahun itu masih memiliki kontrak 2 tahun dengan Chelsea. Selain itu, Chelsea juga mempunyai opsi perpanjangan kontrak pada tahun ketiga. 

Diketahui, sebelumnya Como 1907 dan Inter Milan dikabarkan bersaing dalam perburuan Trevoh Chalobah. Klub besutan Cesc Fabregas itu dilaporkan telah mengajukan penawaran sebesar 28 juta euro plus bonus 2 juta euro. 

 

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