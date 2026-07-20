Emil Audero Jadi Incaran Mantan Klub, tapi Terbentur Gaji

JAKARTA - Penjaga gawang Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, sempat masuk radar transfer Sampdoria. Namun, transfer itu kemungkinan besar tak dapat terwujud karena Sampdoria tak bisa memenuhi ekspektasi gaji Emil.

1. Emil Audero Diincar Sampdoria

Sampdoria membutuhkan sosok penjaga gawang baru. Beberapa nama masuk dalam radar transfer mereka, termasuk Emil Audero yang pernah membela Sampdoria dengan status pemain pinjaman.

Emil membela Sampdoria dalam lima musim yakni 2018-2023. Selama itu, Emil berkontribusi dalam 169 pertandingan dan mencatatkan 37 nirbobol atau clean-sheet.

Pengalaman itu yang membuat Sampdoria berminat untuk kembali mendatangkan Emil. Saat ini, Emil Audero masih berstatus sebagai pemain Como setelah menjalani peminjaman ke Cremonese pada musim lalu.

Emil Audero di USCremonese

Emil masih memiliki kontrak di Como hingga Agustus 2028. Meski demikian, Emil kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan atau dijual pada bursa transfer musim panas ini.

Apalagi, saat ini Como memiliki sosok kiper utama yakni Jean Butez. Oleh sebab itu, Sampdoria melihat peluang untuk mengembalikan Emil Audero ke Stadion Luigi Ferraris.

"Kembalinya Emil Audero telah dirumorkan selama beberapa hari sebagai solusi yang mungkin," tulis laporan Tuttomercatweb, dikutip pada Senin (20/7/2026).