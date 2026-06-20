Kejutan, Ronaldinho Putuskan Comeback dengan Resmi Gabung Klub Italia

RAVENNA – Legenda Barcelona dan Timnas Brasil, Ronaldinho membuat kejutan dengan memutuskan comeback dari masa pensiunnya. Pada usianya yang sudah menginjak 46 tahun, Ronaldinho memutuskan untuk menandatangani kontrak dengan Ravenna, sebuah klub kasta ketiga Liga Italia (Serie C) yang berbasis di wilayah utara Negeri Menara Pisa.

Kabar comeback fantastis ini pertama kali diembuskan oleh media terkemuka Italia, Gazzetta dello Sport. Laporan tersebut mengungkapkan mantan pemenang Ballon d'Or ini bakal diperkenalkan secara resmi dalam sebuah acara mewah di Miami pada 23 Juni mendatang.

Menanggapi lembaran baru dalam kariernya ini, eks bintang Barcelona tersebut tampak sangat antusias.

"Warna baru, senyuman yang sama. Saya sudah tidak sabar untuk bisa kembali menari bersama bola dan menulis cerita baru bersama Ignazio serta seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya, dan saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna,” kata Ronaldinho, melansir dari Gazzetta dello Sport, Sabtu (20/6/2026).

1. Ambisi Besar

Langkah Ravenna mengamankan tanda tangan salah satu legenda sepak bola terbesar sepanjang masa ini tak lepas dari peran sang pemilik klub, Ignazio Cipriani. Pria yang sempat menghabiskan waktu selama 24 tahun hidup di Amerika Serikat ini mengaku sangat emosional dan bangga bisa mendatangkan sosok yang selama ini menjadi pahlawan masa kecilnya.

Ronaldinho. rans.nusantara

Bagi Cipriani, kembalinya ia ke Ravenna membawa misi besar untuk memajukan klub tanah kelahirannya tersebut.

"Mendatangkan Ronaldinho adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa bagi klub ini. Dia adalah idola saya, dan dampak yang ia berikan bagi dunia sepak bola jauh melampaui apa yang sekadar ia lakukan di atas lapangan hijau," tutur Cipriani.