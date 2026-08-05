Hasil Chelsea vs Juventus di Laga Uji Coba Pramusim 2026: Bianconeri Menang 1-0!

HONG KONG – Juventus berhasil mempermalukan Chelsea di laga uji coba pramusim 2026, pada Rabu (5/8/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Kai Tak Sports Park, Hong Kong, tim berjuluk Bianconeri itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Dalam pertandingan uji coba tersebut, pelatih Juventus, Luciano Spalletti menurunkan rekrutan baru Zeki Celik sejak menit awal. Meskipun belum menurunkan kekuatan penuh utamanya, Juventus tetap mampu mengimbangi permainan cepat skuad The Blues.

1. Jalannya Pertandingan

Sepanjang paruh pertama, kedua tim saling memperjualbelikan serangan kendati masih kesulitan mencetak gol. Peluang sempat tercipta melalui aksi Danny Welbeck serta penetrasi berbahaya dari Jeremie Boga, namun skor kacamata tetap bertahan hingga turun minum.

Selepas jeda, kedua juru taktik melakukan rotasi besar-besaran untuk menyegarkan lini permaianan di lapangan. Chelsea yang diasuh Marco Palestra mencoba menaikkan intensitas serangan demi memecah kebuntuan lebih dulu.

Chelsea vs Juventus. (Foto: Instagram/juventus)

Kebuntuan akhirnya benar-benar pecah pada babak kedua berkat aksi individu yang luar biasa dari kubu Juventus. Edon Zhegrova, yang masuk sebagai pemain pengganti, menjadi pembeda lewat kemampuan olah bolanya yang memukau.

Bagi Zhegrova, gol indah ini sekaligus menjadi momen spesial setelah ia hampir dua tahun lamanya puasa mencetak gol. Keunggulan 1-0 pun berhasil dijaga dengan baik oleh lini pertahanan Juventus hingga peluit panjang dibirkan.