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Hasil AC Milan vs Inter Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2026: Derby della Madonnina di Australia Berakhir 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |20:56 WIB
Hasil AC Milan vs Inter Milan di Laga Uji Coba Pramusim 2026: Derby della Madonnina di Australia Berakhir 1-1
Suasana laga AC Milan vs Inter Milan di laga uji coba pramusim 2026. (Foto: Instagram/inter)
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PERTH – Laga AC Milan vs Inter Milan di laga uji coba pramusim 2026 berlangsung sengit di Perth, Australia, pada Rabu (5/8/2026) malam WIB. Duel bertajuk derby della Madonnina tersebut pun pada akhirnya berakhir sama kuat 1-1.

Sebelum pertandingan dimulai, suasana haru menyelimuti stadion sebagai bentuk penghormatan kepada legenda Rossoneri, Franco Baresi. Seluruh pemain mengenakan jersey nomor 6 dan melakukan mengheningkan cipta, serta kembali menghentikan laga sejenak pada menit keenam untuk mengenang sang kapten ikonis.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jalannya babak pertama diwarnai sejumlah peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan. Gelandang Milan, Yunus Musah, bahkan sempat menyia-nyiakan peluang matang ketika tendangannya hanya membentur tiang gawang yang sudah kosong.

Kedua tim terus memperlihatkan intensitas permainan yang cukup tinggi sepanjang paruh pertama. Namun, lini depan AC Milan maupun Inter Milan masih tumpul, sehingga skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum.

Inter Milan vs AC Milan. (Foto: Instagram/inter)
Inter Milan vs AC Milan. (Foto: Instagram/inter)

Babak kedua

Memasuki babak kedua, Nerazzurri langsung mengambil inisiatif penyerangan untuk memecah kebuntuan. Hasilnya pun langsung terlihat melalui sebuah skema serangan balik cepat yang terorganisir dengan sangat apik.

Pemain muda pengganti, Matteo Lavelli, mengirimkan bola ke sisi kanan yang disambut umpan tarik matang dari Nicolo Barella. Federico Dimarco yang berdiri tanpa kawalan di kotak penalti sukses menyontek bola masuk ke gawang pada menit ke-53.

 

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