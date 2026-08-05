Arsenal Deg-degan, Real Madrid Ajukan Penawaran Terakhir untuk Vinicius Junior

KLUB Raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan telah memberikan tawaran final yang bersifat mutlak kepada pemain bintang mereka, Vinicius Junior. Keputusan tegas dari manajemen Los Blancos ini diyakini bakal mengubah peta persaingan transfer, terutama terkait rumor kepindahan sang pemain ke klub Liga Inggris, Arsenal.

The Gunners –julukan Arsenal– tampak sangat serius memperkuat skuad asuhan Mikel Arteta demi mempertahankan daya saing di level domestik maupun Eropa. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal dilaporkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan amunisi tambahan berkualitas tinggi.

Sejauh ini, Meriam London telah mengamankan beberapa pemain anyar untuk melengkapi kedalaman skuad mereka. Langkah tersebut meliputi kepemilikan permanen Piero Hincapie, perekrutan winger baru Christos Tzolis, serta kehadiran kiper pelapis Illan Meslier.

Meski demikian, ambisi Arsenal tidak berhenti sampai di situ saja karena mereka terus dikaitkan dengan target-target mewah berprofil tinggi. Salah satu rumor paling santer adalah rencana kepindahan sensasional bagi dua bintang asal Brasil, yakni gelandang Bruno Guimaraes dan sang winger lincah Vinicius Junior.

1. Penawaran Kontrak Baru

Saat ini, masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu berada di ambang ketidakpastian karena kontraknya dijadwalkan akan kedaluwarsa pada Juni 2027. Real Madrid tentu harus segera mengambil sikap tegas untuk menjual sang pemain dalam waktu dekat jika kesepakatan kontrak baru gagal dicapai.

Vinicius Jr merayakan gol yang dicetkanya di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: Real Madrid)

Perselisihan utama dalam negosiasi ini terletak pada perbedaan nominal gaji yang cukup jauh dari ekspektasi awal sang pemain. Vinicius dilaporkan meminta paket senilai 30 juta euro atau sekira Rp623 miliar per tahun, sementara pihak klub hanya bersedia menawarkan proposal di angka 22 juta euro atau sebesar Rp456,3 miliar.

Selain masalah gaji pokok, titik benturan krusial lainnya berkaitan dengan permintaan bonus perpanjangan kontrak yang diajukan oleh pihak pemain. Manajemen Real Madrid secara tegas menolak permintaan tersebut karena khawatir hal itu akan memicu efek domino dan merusak struktur finansial internal klub.