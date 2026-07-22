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Bikin Geger, Bintang Real Madrid Vinicius Junior Tampil dengan Dagu Baru Usai Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |10:57 WIB
Bikin Geger, Bintang Real Madrid Vinicius Junior Tampil dengan Dagu Baru Usai Piala Dunia 2026
Bintang Real Madrid, Vinicius Junior (kiri) bersama sang kekasih, Virginia Fonseca. (Foto: Instagram/virginia)
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MADRID – Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, menjadi sorotan publik setelah tampil berbeda usai menjalani operasi pada area wajahnya. Penyerang berusia 26 tahun tersebut terlihat memiliki bentuk dagu baru ketika menghadiri pembukaan pusat kebugaran milik sang kekasih, Virginia Fonseca, di Goiania, Brasil.

Kemunculan Vinicius ini bertepatan dengan kabar gembira terkait hubungan asmaranya dengan sang influencer. Sempat mengumumkan perpisahan sebelum gelaran Piala Dunia 2026, pasangan yang telah menjalin hubungan putus-nyambung sejak 2025 itu kini resmi merajut kembali kisah cinta mereka.

Publik dibuat pangling dengan perubahan kontur wajah penyerang Timnas Brasil tersebut, khususnya pada area dagu dan garis rahang yang terlihat jauh lebih tegas. Transformasi ini dilakukan sang pemain tak lama setelah kepulangan Brasil dari turnamen Piala Dunia 2026.

Laporan media lokal TMC, Rabu (22/7/2026), menyebutkan Vinicius menjalani prosedur chin harmonization (harmonisasi dagu). Perawatan wajah ini ditangani langsung oleh dokter spesialis kulit, Dr. Alessandro Alarcao, yang terbang khusus dari Miami menuju Brasil.

1. Bukan Operasi Bedah

Berdasarkan kabar dari Marca, berbeda dengan kabar operasi plastik konvensional, prosedur yang dijalani Vinicius merupakan tindakan non-bedah menggunakan dermal filler. Teknik ini bertujuan mempertegas proporsi dagu tanpa memerlukan sayatan pisau bedah.

Vinicius Junior bersama Virginia Fonseca. (Foto: Instagram/virginia)
Vinicius Junior bersama Virginia Fonseca. (Foto: Instagram/virginia)

Meskipun biaya prosedur semacam ini bervariasi sekira ratusan juta rupiah, penampilan barunya langsung memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah penggemar bahkan berseloroh menyebut wajah baru Vinicius mirip dengan mantan gelandang Chelsea dan Brasil, Ramires.

Reaksi tersebut juga tak lepas dari efek pembengkakan pascatindakan yang masih terlihat pada foto Vinicius bersama Dr. Alarcao. Tampilan akhir kontur wajah sang pemain diprediksi bakal makin alami setelah efek pembengkakan mereda sepenuhnya.

 

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