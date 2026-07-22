Respons Andritany Ardhiyasa Setelah Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta

PENJAGA gawang Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa bersyukur masih dipercaya menjadi bagian skuad Macan Kemayoran satu musim lagi. Ia akan berusaha menampilkan performa terbaik di Super League 2026-2027.

1. Sejak 2010 Perkuat Persija Jakarta

Sejak bergabung pada 2010, kiper kelahiran Jakarta, 26 Desember 1991, itu telah mencatatkan sekitar 278 penampilan di seluruh kompetisi dengan torehan 94 clean sheet. Pada musim 2025-2026, Andritany tampil dalam 11 pertandingan dan membukukan lima clean sheet.

“Perpanjangan kontrak ini tentu sangat berarti bagi saya. Persija sudah menjadi bagian besar dalam perjalanan hidup dan karier saya. Saya bersyukur masih mendapatkan kepercayaan untuk melanjutkan perjuangan bersama klub ini,” kata Andritany dalam keterangan Persija yang diterima Okezone, Rabu (22/7/2026).

“Selama masih dipercaya, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Saya ingin membantu tim di dalam maupun di luar lapangan, menjaga suasana tim tetap positif, dan berbagi pengalaman kepada pemain-pemain muda,” lanjut eks kiper Sriwijaya FC ini.

2. Berupaya Antar Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027

Pemain berposisi kiper itu akan berusaha membawa Persija Jakarta menjadi juara Super 2026-2027. Di musim baru, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- memang mengusung target juara.