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Gabung Persija Jakarta, Stjepan Loncar Kirim Sinyal Perang untuk Para Rival!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |01:01 WIB
Gabung Persija Jakarta, Stjepan Loncar Kirim Sinyal Perang untuk Para Rival!
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA – Gelandang anyar Persija Jakarta, Stjepan Loncar, memancarkan optimisme tinggi untuk mengantarkan timnya meraih gelar juara Super League 2026-2027. Pemain asal Bosnia dan Herzegovina ini bertekad bekerja keras agar bisa segera beradaptasi dengan skema racikan pelatih Shin Tae-yong.

Pemain berpengalaman di kompetisi Eropa dan level internasional itu dikontrak selama dua musim. Kehadiran Loncar setelah direkrut melalui kesepakatan transfer dengan klub Kroasia, NK Istra 1961.

1. Target Juara Bersama Macan Kemayoran

Stjepan Loncar mengakui sangat senang dapat menjadi bagian dari Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija. Dia pun akan berusaha segera beradaptasi dengan rekan-rekannya.

“Saya merasa sangat bahagia dan bangga bisa bergabung di sini. Saya sudah tidak sabar untuk mulai berlatih bersama rekan-rekan setim," kata Stjepan Loncar dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/7/2026).

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan Persija memang punya target tinggi dengan menjadi juara kompetisi kasta teratas di tanah air. Dia pun akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya.

"Saya datang ke Persija untuk membantu klub ini dan berharap kami dapat menjuarai Liga Indonesia,” katanya.

 

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