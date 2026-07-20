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Balsa Sekulic Makin Betah di Persib, Tak Sabar Debut

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |20:03 WIB
Balsa Sekulic Makin Betah di Persib, Tak Sabar Debut
Balsa Sekulic Makin Betah di Persib, Tak Sabar Ingin Debut (Dok Persib)
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BANDUNG – Penyerang anyar Persib Bandung, Balsa Sekulic, mengaku semakin betah setelah sepekan berada di Kota Bandung. Proses adaptasi yang berjalan lancar membuat pemain asal Montenegro itu merasa nyaman dengan lingkungan barunya.

1. Semakin Betah di Persib

Sekulic menilai sambutan hangat dari seluruh elemen tim menjadi salah satu faktor yang mempercepat proses penyesuaiannya. Dia merasakan suasana positif sejak pertama kali bergabung dengan skuad Persib untuk menghadapi musim 2026-2027.

Menurut pemain berusia 28 tahun tersebut, banyak hal yang membuatnya cepat merasa seperti berada di rumah sendiri. Mulai dari cuaca, kuliner, hingga hubungan dengan rekan setim dan jajaran pelatih memberikan kesan yang baik baginya.

"Luar biasa. Saya merasa sangat baik di sini. Saya suka dengan cuacanya, makanan, dan rekan-rekan satu tim serta jajaran pelatih sangat baik kepada saya. Semuanya berjalan dengan oke," kata Sekulic dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Senin (20/7/2026).

Balsa Sekulic (Dok Persib)
Balsa Sekulic (Dok Persib)

Penyesuaian diri yang cepat menjadi bekal penting bagi Sekulic untuk segera menyatu dengan permainan Persib. Dalam setiap sesi latihan, dia terus berupaya memahami karakter permainan tim sekaligus membangun kerja sama dengan para pemain lainnya.

Mantan pemain Buducnost Podgorica itu juga menegaskan, dirinya terus memanfaatkan setiap kesempatan latihan untuk meningkatkan chemistry bersama skuad Maung Bandung. Dia berharap proses tersebut membuatnya lebih siap ketika mendapat kesempatan tampil di pertandingan resmi.

 

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