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Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Mariano Peralta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |20:28 WIB
Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Mariano Peralta
Persib Bandung Ungkap Alasan Rekrut Mariano Peralta (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Persib Bandung resmi merekrut penyerang sayap asal Argentina, Mariano Peralta, Minggu (19/7/2026). Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan alasan pihaknya mendatangkan Peralta. 

1. Persib Rekrut Peralta

Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Peralta merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi tim pelatih. Tim pelatih telah memantau performanya secara konsisten, khususnya selama tampil di Super League musim lalu.

“Tim pelatih Persib membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Adhitia dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Pemain kelahiran Adrogué, Argentina, 20 Februari 1998 itu dikontrak selama 2 tahun. 

Menurut Adhitia, kehadiran Peralta diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang Persib sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Persib akan tampil di 4 kompetisi musim depan. 

Mariano Peralta (Instagram/@marianoperalta.9)
Mariano Peralta (Instagram/@marianoperalta.9)

“Kami optimistis Mariano dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan tim selama dua musim ke depan,” katanya.

Ia berharap pemain berusia 28 tahun tersebut dapat segera beradaptasi dengan filosofi permainan Persib. Itu baik kultur klub, serta atmosfer luar biasa yang selalu dihadirkan Bobotoh di setiap pertandingan.

“Dengan pengalaman yang dimiliki, kami percaya Mariano mampu beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Kami berharap ia dapat tumbuh bersama Persib dan menjadi bagian dari perjalanan meraih prestasi yang lebih tinggi," katanya. 

“Wilujeng sumping, Mariano Peralta. Selamat datang di keluarga besar Persib dan di Kota Bandung. Semoga kebersamaan ini menjadi awal dari perjalanan yang penuh prestasi dan kebanggaan bagi kita semua," tuturnya.

 

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