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Igor Tolic Yakin Gabriel Mutombo Jadi Pengganti Sepadan Federico Barba di Persib, Beberkan Keunggulannya

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |17:06 WIB
Igor Tolic Yakin Gabriel Mutombo Jadi Pengganti Sepadan Federico Barba di Persib, Beberkan Keunggulannya
Igor Tolic Yakin Gabriel Mutombo Jadi Pengganti Sepadan Federico Barba di Persib, Beberkan Keunggulannya (Dok Persib)
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BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, yakin Gabriel Mutombo bisa menggantikan peran Federico Barba pada musim 2026-2027. Bek berkewarganegaraan Prancis itu dinilai memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Maung Bandung -julukan Persib- di sektor pertahanan.

Persib Bandung merekrut Gabriel Mutombo untuk memperkuat lini belakang setelah sejumlah melepas sejumlah bek. Diketahui, bek andalan Maung Bandung seperti Federico Barba meninggalkan Persib pada bursa transfer musim ini.

Sebelum bergabung dengan Persib, Mutombo memperkuat klub Liga Thailand, Ratchaburi FC. Pengalaman bermain di kompetisi Asia menjadi salah satu nilai tambah yang diyakini akan memudahkan proses adaptasinya bersama skuad Maung Bandung.

1. Tolic Puji Mutombo

Menurut Tolic, Mutombo merupakan sosok bek tengah yang memiliki kemampuan lengkap untuk memperkuat lini belakang Persib. Dia menilai pemain tersebut mampu menjalankan tugas bertahan sekaligus berkontribusi saat tim membangun serangan.

"Gaby (Gabriel Mutombo) adalah bek tengah yang kami butuhkan. Dia sangat bagus dalam menutup ruang. Ia bagus dalam loncatan, man marking, dan dalam play making. Saya pikir, dia akan jadi tambahan pemain yang bagus untuk kami," kata Tolic dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (15/7/2026).

Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)
Gabriel Mutombo gabung Persib Bandung (Dok Persib)

Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan, kemampuan Mutombo tidak hanya terlihat dari aspek teknis. Bek berpostur tinggi tersebut juga dinilai memiliki mobilitas yang baik sehingga tetap mampu bergerak cepat ketika menghadapi situasi bertahan maupun transisi permainan.

Tolic menambahkan, Mutombo memiliki kualitas untuk membantu tim menjaga keseimbangan permainan. Selain kuat dalam mengawal pertahanan, pemain asal Prancis itu juga dinilai mampu mendukung proses distribusi bola dari lini belakang.

 

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