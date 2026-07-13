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Achmad Jufriyanto Ditunjuk Jadi Asisten Pelatih Persib, Beberkan Tugas Utamanya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |17:42 WIB
Achmad Jufriyanto Ditunjuk Jadi Asisten Pelatih Persib, Beberkan Tugas Utamanya
Achmad Jufriyanto Ditunjuk Jadi Asisten Pelatih Persib, Beberkan Tugas Utamanya (Dok iLeague)
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BANDUNG - Legenda hidup Persib Bandung, Achmad Jufriyanto, kini memiliki peran baru. Ia ditunjuk sebagai asisten pelatih lokal pada Super League 2026-2027. 

1. Achmad Jufriyanto Jadi Asisten Pelatih Persib

Pria yang akrab disapa Jupe ini mengaku sangat bersyukur dan bangga atas kepercayaan besar yang diberikan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). 

Baginya, kesempatan ini adalah sebuah kehormatan luar biasa untuk tetap bisa mengabdi kepada klub yang telah membesarkan namanya. Jupe mengungkapkan, keputusan untuk mulai bertransisi dari pemain menjadi staf kepelatihan bukanlah hal yang diambil secara mendadak. 

Pemain yang identik dengan nomor punggung 16 ini mengaku sudah mempersiapkan diri sejak beberapa tahun terakhir dengan mengambil kursus lisensi kepelatihan. 

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Ketika manajemen dan tim pelatih menawarkan posisi ini menyambut musim baru, Jupe merasa ini adalah momentum dan waktu yang paling tepat untuk memulai babak baru dalam karier sepak bolanya.

“Saya ingin berterima kasih kepada Coach Bojan yang telah memberikan kesempatan di 3 tahun ke belakang. Memberikan peluang sampai saya ada di posisi ini, dan terima kasih juga untuk manajemen yang sudah memberikan, mewujudkan kesempatan itu buat saya,” ucap Jupe, melansir laman iLeague, Senin (13/7/2026). 

Ia menjelaskan, salah satu fokus tugas utamanya dalam waktu dekat adalah membantu proses adaptasi dan menjembatani komunikasi di dalam tim. 

 

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