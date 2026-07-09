Kata-Kata Sandy Walsh Usai Gabung Persib Bandung

JAKARTA - Sandy Walsh mengaku sudah tidak sabar untuk dapat bermain membela Persib Bandung pada musim depan. Ia juga senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib Bandung.

1. Tak Sabar Bela Persib

Sandy Walsh didatangkan dari klub Thailand, Buriram United. Kehadirannya memperkokoh lini belakang skuad berjuluk Pangeran Biru tersebut.

Diketahui, Sandy Walsh dapat bermain di sejumlah posisi. Ia bisa bermain sebagai bek tengah, full back kanan, bahkan gelandang bertahan.

"Hai Bobotoh, saya Sandy Walsh dan sedang dalam perjalanan ke Bandung dengan Woosh," kata Sandy dikutip dari Instagram @persib, Kamis (9/7/2026).

Ia mengaku sudah tak sabar ingin bertemu Bobotoh dan membela Persib Bandung pada musim depan.

"Sangat senang akhirnya tiba dan saya tidak sabar untuk bertemu kalian dan bermain untuk Persib," kata Sandy Walsh.

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

"Sampai jumpa dan hatur nuhun (terima kasih)," katanya.

2. Latihan Perdana Persib

Diketahui, Persib Bandung akan menjalani latihan perdana pada Sabtu (11/7/2026). Jadwal latihan perdana itu mundur dari semula yakni Selasa 7 Juli 2026.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menjelaskan perubahan agenda tersebut merupakan hasil pertimbangan tim pelatih. Keputusan itu diambil agar sejumlah pemain, khususnya rekrutan baru, memiliki waktu lebih untuk beradaptasi dengan kondisi di Bandung.