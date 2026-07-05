Persib Bandung Resmi Datangkan Pelatih Kroasia Zlatko Runje Jadi Asisten Igor Tolic

JAKARTA - Persib Bandung resmi mendatangkan pelatih asal Kroasia, Zlatko Runje, sebagai asisten pelatih. Kehadirannya untuk melengkapi struktur kepelatihan Pangeran Biru setelah Igor Tolic dipercaya sebagai pelatih kepala.

1. Runje Jadi Asisten Pelatih Persib

Runje bergabung dengan Persib dengan kontrak satu tahun. Ia diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan melalui pengalaman serta kompetensi yang dimilikinya, khususnya dalam mendukung pengembangan performa tim secara menyeluruh.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan perekrutan Runje merupakan bagian dari proses penyusunan tim kepelatihan yang dilakukan secara terukur dan berdasarkan kebutuhan teknis yang telah diidentifikasi pelatih kepala.

"Kehadiran Zlatko Runje merupakan rekomendasi dari pelatih kepala, Igor Tolic, yang tentunya memahami kebutuhan tim secara teknis. Manajemen menghormati proses tersebut dengan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak yang dimiliki," kata Adhitia, melansir laman Persib, Minggu (5/7/2026).

"Kami percaya, kolaborasi yang solid antara pelatih kepala, para asisten pelatih, dan seluruh staf akan menjadi fondasi penting bagi Persib dalam menjaga konsistensi prestasi sekaligus terus meningkatkan daya saing di level Asia," katanya.

Runje merupakan mantan penjaga gawang yang memiliki lisensi UEFA A Coaching Licence serta UEFA A Goalkeeping Coaching Licence. Ini merupakan dua sertifikasi yang menjadi bekal penting dalam perjalanan karier kepelatihannya.

Setelah mengakhiri karier profesional sebagai pemain bersama NK Hrvace pada 2015, Runje memulai kiprahnya sebagai pelatih kiper di akademi Hajduk Split untuk kelompok usia U-17 dan U-19, sebelum melanjutkan perannya di Hajduk Split II hingga akhirnya bergabung dengan tim utama pada 2020.