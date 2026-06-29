Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG

Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG (Instagram/@persib)

JAKARTA - Sejumlah pemain top resmi meninggalkan Persib Bandung pada akhir musim 2025-2026. Bahkan, salah satunya adalah pilar utama di lini pertahanan.

Persib Bandung berbenah menjelang musim mendatang. Terlebih pasukan Igor Tolic tersebut akan bermain di 4 kompetisi sekaligus musim depan.

Beckham Putra dan kawan-kawan akan bertarung di Super League 2026-2027, League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League 2 2026-2027.

Berbagai persiapan dilakukan untuk mengejar target musim depan. Bojan Hodak yang akan menjabat sebagai Technical Advisor Persib musim depan mengungkapkan ada sejumlah perombakan skuad untuk musim depan.

Persib pun sudah melepas sejumlah pemain. Beberapa di antaranya merupakan pemain top. Berikut

pemain top yang resmi meninggalkan Persib Bandung pada 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (29/6/2026):

4. Robi Darwis

Robi Darwis juga pergi dari Persib Bandung pada 2026. Ia meninggalkan klub tersebut setelah 4 tahun membela Maung Bandung.

Robi Darwis juga berjasa atas hattrick gelar juara yang diraih Persib Bandung. Musim lalu, ia total mengemas 15 pertandingan.

"Atas segala kontribusi, dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama empat musim terakhir, Persib menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Robi Darwis," kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

3. Rezaldi Hehanussa

Rezaldi Hehanussa meninggalkan Persib Bandung pada 2026. Ia meninggalkan Pangeran Biru setelah 3,5 tahun membela klub tersebut.

Rezaldi menjadi fondasi Persib saat merengkuh gelar juara pada 2023/2024. Namun, perjalanan Rezaldi bersama Persib juga menghadapi tantangan. Pada musim ketiganya, cedera membuat pemain berusia 30 tahun tersebut harus absen cukup lama.

"Hatur nuhun, Rezaldi Hehanussa. Terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, kerja keras, dan seluruh kontribusi yang telah diberikan selama membela Persib. Rezaldi akan selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah klub, khususnya dalam periode penuh prestasi yang kita raih bersama. Semoga sukses dan terus meraih yang terbaik dalam perjalanan karier berikutnya," ujar Adhitia dilansir dari laman resmi Persib Bandung.