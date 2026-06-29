Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |16:33 WIB
Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG
Pemain Top yang Resmi Tinggalkan Persib Bandung pada 2026, Nomor 1 Mantan Pemain PSG (Instagram/@persib)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemain top resmi meninggalkan Persib Bandung pada akhir musim 2025-2026. Bahkan, salah satunya adalah pilar utama di lini pertahanan. 

Persib Bandung berbenah menjelang musim mendatang. Terlebih pasukan Igor Tolic tersebut akan bermain di 4 kompetisi sekaligus musim depan. 

Beckham Putra dan kawan-kawan akan bertarung di Super League 2026-2027, League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League 2 2026-2027. 

Berbagai persiapan dilakukan untuk mengejar target musim depan. Bojan Hodak yang akan menjabat sebagai Technical Advisor Persib musim depan mengungkapkan ada sejumlah perombakan skuad untuk musim depan. 

Persib pun sudah melepas sejumlah pemain. Beberapa di antaranya merupakan pemain top. Berikut 
pemain top yang resmi meninggalkan Persib Bandung pada 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Senin (29/6/2026):

4. Robi Darwis 

Robi Darwis juga pergi dari Persib Bandung pada 2026. Ia meninggalkan klub tersebut setelah 4 tahun membela Maung Bandung. 

Robi Darwis juga berjasa atas hattrick gelar juara yang diraih Persib Bandung. Musim lalu, ia total mengemas 15 pertandingan. 

"Atas segala kontribusi, dedikasi, kerja keras, dan kebersamaan yang telah diberikan selama empat musim terakhir, Persib menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Robi Darwis," kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar
Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

3. Rezaldi Hehanussa 

Rezaldi Hehanussa meninggalkan Persib Bandung pada 2026. Ia meninggalkan Pangeran Biru setelah 3,5 tahun membela klub tersebut.

Rezaldi menjadi fondasi Persib saat merengkuh gelar juara pada 2023/2024. Namun, perjalanan Rezaldi bersama Persib juga menghadapi tantangan. Pada musim ketiganya, cedera membuat pemain berusia 30 tahun tersebut harus absen cukup lama.

"Hatur nuhun, Rezaldi Hehanussa. Terima kasih atas dedikasi, profesionalisme, kerja keras, dan seluruh kontribusi yang telah diberikan selama membela Persib. Rezaldi akan selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah klub, khususnya dalam periode penuh prestasi yang kita raih bersama. Semoga sukses dan terus meraih yang terbaik dalam perjalanan karier berikutnya," ujar Adhitia dilansir dari laman resmi Persib Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/49/3226786/persib_resmi_berpisah_dengan_asisten_pelatih_fisik_miro_petric-m1NO_large.jpeg
Persib Resmi Berpisah dengan Asisten Pelatih Fisik Kepercayaan Bojak Hodak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/49/3225766/luciano_guaycochea_memilih_mudik_ke_argentina_saat_mendapat_libur_dari_persib_bandung-FcL2_large.jpg
Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Mudik ke Argentina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/49/3225354/igor_tolic-67dF_large.jpg
Masuk Grup Neraka di ACC, Igor Tolic Benahi Kekurangan Persib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/49/3224901/saddil_ramdani-QKvU_large.jpg
Saddil Ramdani Rutin Latihan Ringan saat Libur Kompetisi, Ini Alasannya
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/29/11/1722677/pelatih-korea-selatan-hong-myungbo-mundur-usai-negaranya-tersingkir-dari-piala-dunia-2026-hvc.webp
Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo Mundur usai Negaranya Tersingkir dari Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/29/pelatih_hong_myung_bo.jpg
Korea Selatan Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Pelatih Hong Myung-bo Dapat Ancaman Pembunuhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement