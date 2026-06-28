Dilepas Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa Resmi Akhiri Kebersamaan Tiga Setengah Musim

BANDUNG - Persib Bandung secara resmi mengumumkan perpisahan dengan bek kiri mereka, Muhammad Rezaldi Hehanussa, menyusul berakhirnya masa kontrak sang pemain. Dengan keputusan ini, pengabdian pemain yang akrab disapa Bule tersebut bersama Pangeran Biru selama tiga setengah musim dipastikan selesai menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027.

Rezaldi pertama kali bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 (sekarang Super League) 2022-2023 saat tim masih ditangani Luis Milla. Kehadirannya ketika itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor kiri pertahanan Persib.

Pemain yang akrab disapa Bule tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan tim. Pada musim pertamanya, Rezaldi mencatatkan 12 penampilan dan memberikan kontribusi positif bagi skuad.

1. Diterpa Badai Cedera

Pengalaman serta kerja keras membuat Rezaldi menjadi salah satu pemain yang dipercaya di lini belakang. Pergantian pelatih dari Luis Milla ke Bojan Hodak juga tidak mengubah perannya dalam tim.

Bek kelahiran Jakarta, 7 November 1995, itu tetap menjadi bagian penting perjalanan Persib. Dia membantu klub melewati periode penuh persaingan, baik di dalam maupun luar lapangan.

Rezaldi Hehanussa foto twitter Rezaldi

Kontribusi Rezaldi turut hadir saat Persib mencatat sejarah dengan meraih gelar juara Super League 2023-2024. Dedikasi sang pemain menjadi salah satu bagian dari perjalanan Persib dalam mempertahankan tradisi prestasi.

Namun, perjalanan Rezaldi bersama Persib juga menghadapi tantangan. Pada musim ketiganya, cedera membuat pemain berusia 30 tahun tersebut harus absen cukup lama.

Kondisi tersebut menjadi ujian bagi Rezaldi untuk kembali menemukan performa terbaiknya. Persib kemudian mengambil langkah dengan meminjamkannya ke Persik Kediri agar mendapat menit bermain lebih banyak.