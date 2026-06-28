Kronologi Transfer Mariano Peralta ke Persija Jakarta di Ambang Batal, Gabung Persib Bandung?

KRONOLOGI transfer Mariano Peralta ke Persija Jakarta di ambang batal akan diulas Okezone. Saat sesi perkenalan Shin Tae-yong sebagai pelatih anyar Persija Jakarta pada Senin 8 Juni 2026, Mariano Peralta disebut sudah sepakat gabung skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Untuk Peralta saya dengar sudah dikontrak. Saya senang dengan menyambutnya dengan senang," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium (JIS), Senin 8 Juni 2026.

Mariano Peralta terancam batal gabung Persija Jakarta. (Foto: borneofc.id)

1. Terancam Batal

Namun, pada Minggu (28/6/2026), berita menghebohkan disampaikan jurnalis Italia Lorenzo Leporee. Transfer dikabarkan batal karena Mariano Peralta berhasrat bermain di kompetisi antarklub Asia, yakni AFC Champions League Elite/AFC Champions League 2. Saat ini ada dua klub Super League yang bermain di kompetisi antarklub Asia, yakni Persib Bandung dan mantan klub Mariano Peralta, Borneo FC.

"Kesepakatan antara Mariano Peralta dan Persija Jakarta sudah hampir rampung, lalu tiba-tiba terancam batal. Dewa United dan Persebaya sempat menunjukkan ketertarikan, tapi tidak pernah masuk ke tahap negosiasi nyata, sebagaimana telah kami ungkap secara eksklusif. Persib Bandung, klub lain yang juga telah kami ungkap secara eksklusif, kini kembali menjadi opsi,” tulis Lorenzo Leporee di akun Instagram-nya, @lorenzooleporee.

“Ini bukan negosiasi yang sudah matang. Peralta sudah hampir deal dengan Persija, tapi situasi yang mandek saat ini bisa mengubah arah. Ada satu faktor yang cukup menentukan: Persib tampil di Liga Champions AFC, dan itulah yang ingin dimainkan Peralta. Johor dan Lion City Sailors juga menyatakan minat, dan keduanya juga akan berlaga di Liga Champions AFC,” lanjut Lorenzo Leporee.

Tak heran Mariano Peralta menjadi buruan banyak klub top. Bersama Borneo FC di Super League 2025-2026, Mariano Peralta menggila dengan mengemas 20 gol dan 14 assist dari 34 pertandingan di semua kompetisi.