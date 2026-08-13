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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Beri Deadline ke Manchester City untuk Tebus Enzo Fernandez: Dibanderol Rp2,89 Triliun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |12:30 WIB
Chelsea Beri Deadline ke Manchester City untuk Tebus Enzo Fernandez: Dibanderol Rp2,89 Triliun!
Enzo Fernandez masuk radar Manchester City. (Foto: Instagram/@chelseafc)
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CHELSEA memberi deadline kepada Manchester City jika ingin menebus Enzo Fernandez pada bursa transfer musim panas 2026. Manajemen Chelsea memberi deadline hingga Jumat (14/8/2026) pukul 17.00 waktu setempat, jika Manchester City ingin menebus sang pemain.

Manajemen Chelsea juga membanderol Enzo Fernandez dengan harga fantastis, yakni 120 juta pounds atau sekira Rp2,89 triliun! Jika sampai batas waktu tersebut Manchester City tak kunjung memberikan tawaran resmi, Chelsea tidak akan melepas Enzo Fernandez ke The Citizens -julukan Manchester City.

Enzo Fernandez masuk radar Manchester City. (Foto: Instagram/@@ChelseaFC)
Enzo Fernandez masuk radar Manchester City. (Foto: Instagram/@@ChelseaFC)

“Chelsea menetapkan deadline hingga Jumat pukul 17.00 Waktu Inggris untuk melepas Enzo Fernandez. Manchester City telah melakukan pembicaraan dengan pihak Enzo Fernandez selama beberapa hari terakhir,” tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, @FabrizioRomano.

“Chelsea hanya mau melepas Enzo dengan harga 120 juta pounds. Ketentuan pembayaran juga sudah disampaikan kepada Manchester City,” lanjut Fabrizio Romano.

1. Enzo Fernandez Gelandang Andalan Enzo Maresca di Chelsea

Pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menjadikan Enzo Fernandez sebagai gelandang andalan saat membesut Chelsea pada 2024-2025. Di musim 2024-2025 atau ketika ditangani Enzo Maresca, Enzo Fernandez muncul sebagai kreator permainan The Blues -julukan Chelsea.

Dari 53 pertandingan di semua kompetisi Chelsea, Enzo Fernandez mengemas sembilan 9 gol dan 17 assist. Di bawah asuhan Enzo Maresca, Chelsea memenangkan trofi Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025.

 

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