Rodri Makin Dekat ke Barcelona, Man City Dikejar Deadline Chelsea untuk Boyong Enzo Fernandez

Rodri Makin Dekat ke Barcelona, Man City Dikejar Deadline Chelsea untuk Boyong Enzo Fernandez (Instagram/@sefutbol)

JAKARTA - Kabar transfer pemain Manchester City, Rodri, ke Barcelona kian kencang. Di sisi lain, Manchester City mendapatkan tenggat waktu (deadline) dari Chelsea perihal transfer Enzo Fernandez, yang diplot sebagai pengganti Rodri.

1, Rodri Semaki Dekat ke Barcelona

Menurut laporan Sky Sports, Barcelona mengisyaratkan bersedia meningkatkan tawarannya dalam diskusi dengan Manchester City.

Negosiasi masih terus berlangsung setelah tawaran awal Barcelona ditolak mentah-mentah oleh City pekan lalu.

Belum diketahui secara pasti berapa nilai tawaran terbaru dari Barcelona. Namun, kemungkinan besar Barcelona siap menyediakan mahar 60 hingga 70 juta euro (atau sekitar Rp1,235 hingga 1,44 triliun).

Upaya Barcelona mengejar Rodri telah membuka kemungkinan bagi Manchester City untuk mendapatkan Fernandez sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September 2026.

Enzo Fernandez di laga Chelsea vs Fulham. (Foto: Instagram/chelseafc)

2. Deadline dari Chelsea

Chelsea telah memberi tahu Manchester City bahwa mereka memiliki tenggat waktu hingga Jumat (14/8/2026) pukul 17.00 waktu setempat untuk mengajukan penawaran bagi Enzo Fernandez.

City tertarik pada gelandang tersebut, yang memiliki hubungan erat dengan Enzo Maresca saat Maresca masih melatih Chelsea.

Chelsea mematok harga Fernandez sebesar 120 juta poundsterling. Ia masih memiliki sisa kontrak selama enam tahun di Chelsea.

Jika City tidak memenuhi tuntutan Chelsea, klub tersebut tidak berniat menjual Fernandez pada bursa transfer kali ini.

Chelsea menetapkan nilai tinggi untuk Fernandez, mengingat mereka merekrutnya dari Benfica dengan harga sekitar 107 juta poundsterling pada bursa transfer musim dingin 2023.

Hubungan antara City dan Chelsea sedang memanas menyusul kepergian Maresca dari Chelsea yang diwarnai ketegangan.