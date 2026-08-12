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Chelsea Kembali Incar Pemain Muda Arsenal Setelah Bruno Guimaraes Gabung The Gunners

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |16:51 WIB
Chelsea Kembali Incar Pemain Muda Arsenal Setelah Bruno Guimaraes Gabung The Gunners
Chelsea Kembali Incar Pemain Muda Arsenal Setelah Bruno Guimaraes Gabung The Gunners (Instagram/@myleslewisskelly)
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JAKARTA - Pemain muda Arsenal, Myles Lewis-Skelly, menjadi buruan Chelsea dan Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Namun, klub berjuluk The Gunners tampaknya masih berat melepas pemain berusia 19 tahun tersebut. 

1. Chelsea Incar Myles Lewis-Skelly

Melansir Sky Sports, Rabu (12/8/2026), Chelsea kembali menanyakan perihal kemungkinan merekrut pemain Arsenal, Myles Lewis-Skelly, yang fasih bermain sebagai bek kiri dan gelandang bertahan. 

The Blues telah lama meminati Myles Lewis-Skelly. Chelsea kembali memantau Myles Lewis-Skelly setelah Arsenal merekrut Bruno Guimaraes.

Namun, Arsenal enggan melepas Lewis-Skelly ke rival sekota sekaligus tim yang mungkin menjadi pesaing mereka dalam perebutan posisi papan atas musim ini. Sebelumnya, Chelsea juga sempat dikaitkan dengan Lewis-Skelly pada bulan Januari.

Pemain Arsenal Myles Lewis-Skelly (Instagram/@mileslewisskelly)
Pemain Arsenal Myles Lewis-Skelly (Instagram/@mileslewisskelly)

Sementara itu, Manchester United memiliki minat jangka panjang terhadap Lewis-Skelly. Akan tetapi, klub berjuluk The Red Devils itu masih menimbang apakah memerlukan gelandang atau bek kiri tambahan sebelum tenggat waktu bursa transfer berakhir.

Selain itu, kemampuan finansial Manchester United juga diragukan jika mereka memutuskan mengejar Lewis-Skelly.

Situasi ini terjadi di tengah tingginya harga pasar untuk pemain gelandang tengah pada bursa transfer kali ini. 

 

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