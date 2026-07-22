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Pendiri Amazon Dirayu Gabung Konsorsium untuk Beli Saham Liverpool

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:11 WIB
Pendiri Amazon Dirayu Gabung Konsorsium untuk Beli Saham Liverpool
Pendiri Amazon Dirayu Gabung Konsorsium untuk Beli Saham Liverpool (Tech Crunch)
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JAKARTA - Pendiri Amazon, Jeff Bezos, dilaporkan tengah dijajaki untuk bergabung dengan konsorsium yang sedang dalam pembicaraan untuk membeli saham di Liverpool.

1. Jeff Bezos Diajak Gabung Konsorsium untuk Beli Saham Liverpool

Menurut laporan Sky News, konsorsium itu dipimpin Amit Bhatia, menantu dari miliarder baja Lakshmi Mittal. Jeff Bezos dilaporkan telah menggelar pembicaraan soal potensinya bergabung dengan konsorsium Amit Bhatia, yang juga mantan pemilik bersama Queens Park Rangers.

Sebuah sumber memperingatkan bahwa ia belum pasti akan melanjutkan investasi di Liverpool FC.

Bezos merupakan pendiri Amazon, Blue Origin, serta pemilik Washington Post. Majalah Forbes memperkirakan Bezos memiliki harta kekayaan hampir USD257 miliar, yang menempatkannya sebagai orang terkaya keempat di dunia. 

Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Liverpool. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Sebelumnya, Bezos pernah dilaporkan menjajaki tawaran untuk Seattle Seahawks, juara Super Bowl tahun ini, dan Washington Commanders, tim NFL lainnya. Namun, tidak ada kesepakatan dari pembicaraan tersebut. 

Konsorsium yang dipimpin Bhatia dan didukung keluarga Mittal dilaporkan telah menyewa penasihat untuk mengerjakan potensi kesepakatan dengan pemilik Liverpool saat ini, Fenway Sports Group (FSG).

FSG adalah perusahaan yang berbasis di AS yang dikendalikan oleh John Henry. Kelompok ini membeli Liverpool seharga £300 juta pada 2010 dan memiliki tim bisbol Boston Red Sox.

Menurut Financial Times, kesepakatan dengan konsorsium yang dipimpin Bhatia akan menilai Liverpool lebih dari USD6 miliar (£4,5 miliar).

 

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Topik Artikel :
Liverpool Amazon Jeff Bezos
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