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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Debut Gila Elkan Baggott, Bantu Millwall FC Menang 2-1 atas Klub Spanyol CD Eldense!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |11:38 WIB
Debut Gila Elkan Baggott, Bantu Millwall FC Menang 2-1 atas Klub Spanyol CD Eldense!
Pemain Millwall FC, Elkan Baggott. (Foto; Instagram/millwallfc)
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DEBUT bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, bersama klub barunya, Millwall FC, langsung berjalan dengan penuh drama dan ketegangan. Menghadapi klub kasta kedua Spanyol, CD Eldense, dalam laga uji coba pramusim pada Jumat 17 Juli 2026, penampilan perdana Baggott langsung diuji oleh situasi ekstrem di atas lapangan.

Pertandingan persahabatan yang digelar di Spanyol ini merupakan bagian dari pemusatan latihan The Lions –julukan Millwall FC– menjelang bergulirnya kompetisi Championship 2026-2027. Skuad Millwall sebenarnya mampu tampil menghentak sejak menit awal babak pertama dimulai.

Anak asuh Neil Harris tersebut unggul cepat pada menit kedelapan berkat sepakan rendah Tairyk Arconte setelah menerima umpan matang Luke Cundle. Delapan menit berselang, giliran Mark Sykes yang menggandakan skor menjadi 2-0 lewat skema sepak pojok yang lagi-lagi dikreasikan oleh Cundle.

1. Masuknya Elkan Baggott

Memasuki babak kedua, situasi pertandingan berubah drastis dan mulai merugikan pihak Millwall. Sang pencetak gol pertama, Tairyk Arconte, terpaksa diusir keluar lapangan oleh wasit setelah diganjar kartu merah langsung.

Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)

Kondisi bermain dengan 10 orang membuat tim pelatih bergerak cepat melakukan penyegaran taktik. Elkan Baggott kemudian dimasukkan pada menit ke-60 bersama tiga pemain lainnya, yakni Lukas Jensen, Casper De Norre, dan Rafiq Lamptey.

Nahas bagi Millwall, baru enam menit Baggott menginjak rumput lapangan, petaka kembali datang menimpa tim. Casper De Norre yang baru saja masuk sebagai pemain pengganti ikut diganjar kartu merah oleh sang pengadil lapangan.

 

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