Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perpanjang Kontrak, Fabio Calonego Bertekad Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |01:01 WIB
Perpanjang Kontrak, Fabio Calonego Bertekad Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027
Pemain Persija Jakarta, Fabio Calonego. (Foto: I League)
A
A
A

JAKARTA — Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, menegaskan komitmennya untuk memberikan segalanya bagi Macan Kemayoran setelah sukses melakoni musim debut yang impresif di kompetisi Super League 2025-2026. Pemain asal Brasil tersebut kini membidik target yang lebih tinggi, yakni membawa klub ibu kota merengkuh trofi juara setelah resmi memperpanjang masa baktinya.

Pada musim pertamanya bersama Persija, Fabio langsung menjadi salah satu pemain penting di lini tengah. Gelandang berpaspor Brasil itu sukses mencatatkan 30 penampilan dengan sumbangan tiga gol dan tujuh assist sepanjang kompetisi.

Performa tersebut membuat Fabio merasa nyaman berada di lingkungan Persija. Oleh karena itu, dia mantap melanjutkan kerja sama dengan klub ibu kota untuk dua musim ke depan.

Gelandang berusia 28 tahun itu mengaku memiliki ambisi besar selama membela Persija. Dia ingin memberikan kontribusi maksimal sekaligus meninggalkan jejak yang dikenang oleh The Jakmania –sebutan suporter Persija.

Nyaman di Persija Jakarta, Fabio Calonego Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2028
Nyaman di Persija Jakarta, Fabio Calonego Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2028

“Persija sangat berarti bagi saya. Saya selalu menghormati semua klub yang pernah saya bela, tetapi di sini saya merasa memberikan sedikit lebih banyak dari diri saya karena ini adalah klub yang menerima saya dengan sangat baik," kata Fabio dikutip dari situs resmi I.League, Sabtu (18/7/2026).

"Saya sangat bahagia di sini dan berharap, seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa membuat sejarah dan dikenang bukan hanya untuk saat ini, tetapi selamanya sebagai pemain hebat yang pernah bermain di sini,” sambungnya.

1. Alasan Perpanjang Kontrak

Fabio juga mengungkapkan bahwa Persija memiliki arti penting dalam perjalanan hidupnya. Menurutnya, klub tersebut menjadi titik balik yang membawa perubahan besar bagi dirinya dan keluarganya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230665/psim_yogyakarta-J5mB_large.jpg
PSIM Yogyakarta Resmi Gunakan Stadion Sultan Agung untuk Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230793/denis_kolinger_antusias_berlatih_bersama_persija_jakarta_okezone-0zJ9_large.jpg
Dilatih Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Begini Respons Denis Kolinger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230755/shin_tae_yong_geber_latihan_persija_jakarta_okezone-s1OZ_large.jpg
8 Pemain Baru Ikut Serta, Shin Tae-yong Geber Sesi Latihan Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230683/kwon_chang_hoon-GR2A_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Rekrut Eks Bintang Bundesliga dan Piala Dunia, Kwon Chang-hoon!
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/07/17/11/1729223/final-piala-dunia-2026-new-york-dikepung-kabut-asap-laga-spanyol-vs-argentina-terancam-jqk.jpg
Final Piala Dunia 2026: New York Dikepung Kabut Asap, Laga Spanyol vs Argentina Terancam?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/16/putri_kusuma_wardani_w.jpg
Putri KW Siap Mati-matian Lawan Wang Zhi Yi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement