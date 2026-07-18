Perpanjang Kontrak, Fabio Calonego Bertekad Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027

JAKARTA — Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, menegaskan komitmennya untuk memberikan segalanya bagi Macan Kemayoran setelah sukses melakoni musim debut yang impresif di kompetisi Super League 2025-2026. Pemain asal Brasil tersebut kini membidik target yang lebih tinggi, yakni membawa klub ibu kota merengkuh trofi juara setelah resmi memperpanjang masa baktinya.

Pada musim pertamanya bersama Persija, Fabio langsung menjadi salah satu pemain penting di lini tengah. Gelandang berpaspor Brasil itu sukses mencatatkan 30 penampilan dengan sumbangan tiga gol dan tujuh assist sepanjang kompetisi.

Performa tersebut membuat Fabio merasa nyaman berada di lingkungan Persija. Oleh karena itu, dia mantap melanjutkan kerja sama dengan klub ibu kota untuk dua musim ke depan.

Gelandang berusia 28 tahun itu mengaku memiliki ambisi besar selama membela Persija. Dia ingin memberikan kontribusi maksimal sekaligus meninggalkan jejak yang dikenang oleh The Jakmania –sebutan suporter Persija.

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“Persija sangat berarti bagi saya. Saya selalu menghormati semua klub yang pernah saya bela, tetapi di sini saya merasa memberikan sedikit lebih banyak dari diri saya karena ini adalah klub yang menerima saya dengan sangat baik," kata Fabio dikutip dari situs resmi I.League, Sabtu (18/7/2026).

"Saya sangat bahagia di sini dan berharap, seperti yang saya katakan sebelumnya, bisa membuat sejarah dan dikenang bukan hanya untuk saat ini, tetapi selamanya sebagai pemain hebat yang pernah bermain di sini,” sambungnya.

1. Alasan Perpanjang Kontrak

Fabio juga mengungkapkan bahwa Persija memiliki arti penting dalam perjalanan hidupnya. Menurutnya, klub tersebut menjadi titik balik yang membawa perubahan besar bagi dirinya dan keluarganya.