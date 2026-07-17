Dilatih Shin Tae-yong di Persija Jakarta, Begini Respons Denis Kolinger!

BEK baru Persija Jakarta, Denis Kolinger, menikmati latihan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Denis Kolinger mengaku kagum dengan sikap profesional pelatih Persija, Shin Tae-yong.

Denis Kolinger merupakan salah satu dari delapan rekrutan anyar Persija Jakarta untuk menghadapi musim 2026-2027. Pemain berpaspor Kroasia itu resmi bergabung dengan Persija pada 7 Juli 2026.

Denis Kolinger siap memberikan yang terbaik bagi Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Denis Kolinger direkrut untuk mempertebal lini pertahanan Persija. Pemain berpostur 199 sentimeter itu akan bekerja sama dengan Rizky Ridho hingga Jordi Amat.

1. Empat Kali Berlatih Bersama Persija Jakarta

Sejak bergabung dengan Persija Jakarta, Denis Kolinger sudah mengikuti total empat kali sesi latihan bersama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Pada sesi latihan hari ini, Jumat (17/7/2026), Denis Kolinger semakin nyaman berada di Persija Jakarta.

"Latihan berjalan sangat baik seperti setiap hari. Kami sekarang memiliki rutinitas harian," kata Denis Kolinger kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Jumat (17/7/2026).

"Setiap hari kami mulai sedikit lebih mudah dan saya pikir setiap hari akan semakin berat dan mudah-mudahan kami akan siap untuk memulai musim," sambung pemegang satu caps bersama Timnas Kroasia ini.