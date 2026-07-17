Penyebab Persib Bandung dan Frans Putros Resmi Berpisah

BANDUNG — Kebersamaan Persib Bandung dan bek Timnas Irak, Frans Putros, resmi berakhir menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Keputusan berpisah ini diambil setelah proses negosiasi perpanjangan kontrak antara manajemen Maung Bandung dan sang pemain menemui jalan buntu.

Kontrak Putros memang telah berakhir seiring rampungnya kompetisi Super League 2025-2026. Manajemen Persib sebelumnya berupaya mempertahankan pemain berusia 33 tahun itu melalui pembicaraan kontrak baru.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa proses negosiasi telah dilakukan sejak masa kerja sama Putros berakhir. Namun, hingga pembahasan selesai, tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai.

“Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai,” ungkap Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (17/7/2026).

“Dengan penuh rasa hormat, Persib dan Frans Putros sepakat untuk mengakhiri kebersamaan ini," tambahnya.

1. Pemain Penting

Meski hanya membela Persib selama satu musim, Putros meninggalkan kontribusi penting bagi Maung Bandung —julukan Persib. Dia menjadi salah satu pemain yang turut mengantarkan Persib menjuarai Super League 2025/2026 sekaligus mencatat sejarah dengan meraih gelar liga tiga musim berturut-turut.

Frans Putros

Sepanjang musim lalu, penampilan Putros di lini belakang terbilang konsisten. Mantan pemain Port FC itu mencatatkan 28 penampilan di Super League dengan kontribusi satu gol dan dua assist.

Adhitia pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan Putros selama berseragam Persib. Manajemen juga mendoakan agar karier sang pemain terus berjalan sukses setelah meninggalkan Bandung.