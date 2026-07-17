Ambisi Besar Jort van der Sande, Bawa Bali United Finis 5 Besar di Super League 2026-2027

GIANYAR - Penyerang anyar Bali United, Jort van der Sande, langsung mematok target tinggi untuk menandai musim perdananya di kompetisi sepak bola Indonesia. Bomber asing baru tersebut menegaskan komitmennya untuk berjuang habis-habisan demi membawa tim barunya menembus zona elite lima besar di akhir musim nanti.

Jort van der Sande sudah sepekan berada di Bali sejak didatangkan pada bursa transfer musim ini. Pemain berusia 30 tahun itu direkrut dari klub Belanda SC Cambuur.

Van Der Sande merupakan rekrutan ketiga Bali United setelah manajemen mendatangkan Remco Balk dari SC Cambuur, dan Queven Inacio dari Chonburi FC. Van Der Sande diharapkan bisa mempertajam lini serang Serdadu Tridatu.

1. Tandem Baru

Dia akan menjadi pengganti Boris Kopitovic yang hengkang ke klub Singapura Tanjong Pagar FC. Nantinya, Van Der Sande akan bertandem dengan Jens Raven.

Van Der Sande pun mempunyai target cukup tinggi pada musim perdananya berkompetisi di Super League. Pemain berpaspor Bonaire itu ingin membawa Bali United finis di papan atas.

Jort van der Sande. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

"Target tim tentu berada di lima tim terbaik di papan atas. Harapan itu bisa dicapai dengan kerja keras dan usaha bersama untuk mencapai target bersama itu," kata Van Der Sande dikutip dari laman resmi Bali United, Jumat (17/7/2026).

2. Proses Adaptasi

Saat ini, Van Der Sande masih menjalani proses adaptasi di Bali United. Selain mengikuti sesi latihan pra-musim, Van Der Sande juga mempelajari budaya khas Bali.