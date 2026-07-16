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Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Bali United!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |13:52 WIB
Pemain Timnas Indonesia Tim Geypens Resmi Gabung Bali United!
Pemain Timnas Indonesia U-23, Tim Geypens resmi perkuat Bali United. (Foto: Instagram/timgeypens_)
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GIANYAR - Manajemen Bali United kembali bergerak agresif dalam memburu pemain baru menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027. Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut secara resmi mengumumkan keberhasilan mereka mengamankan tanda tangan bek kiri masa depan Timnas Indonesia, Tim Geypens, pada Kamis (16/7/2026).

Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, berharap Tim Geypens menjadi tambahan kekuatan untuk mempertebal lini pertahanan Serdadu Tridatu. Dia menilai, Tim memiliki kualitas untuk mewujudkan harapan itu.

"Kami resmi mengumumkan bahwa Tim Geypens menjadi amunisi baru untuk sektor pertahanan Bali United," kata Yabes Tanuri dikutip dari laman resmi Bali United, Kamis (16/7/2026).

"Bersama tim pelatih, kami menilai Tim Geypens memiliki kualitas untuk memperkuat lini bertahan jelang kompetisi Super League di musim yang baru. Semoga Geypens bisa memberikan kontribusi maksimal untuk meraih prestasi bersama,” tambahnya.

Tim Geypens. (Foto: Media Bali United)
Tim Geypens. (Foto: Media Bali United)

1. Rekrutan Keempat

Tim Geypens merupakan rekrutan keempat Bali United menjelang berkompetisi di Super League 2026-2027. Sebelumnya, manajemen Serdadu Tridatu sudah merekrut sejumlah pemain yakni Remco Balk, Queven Inacio, dan Jort van der Sande.

Meski demikian, manajemen Bali United tak mengungkap nilai transfer serta rincian kontrak Tim Geypens. Yang pasti, Geypens yang berposisi sebagai bek kiri akan bekerja sama dengan beberapa pemain.

 

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