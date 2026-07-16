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Nyaman di Persija Jakarta, Fabio Calonego Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2028

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |13:36 WIB
Nyaman di Persija Jakarta, Fabio Calonego Resmi Perpanjang Kontrak hingga 2028
Pemain Persija Jakarta, Fabio Calonego. (Foto: Instagram/persija)
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JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta sukses mengamankan salah satu aset berharga mereka di lini tengah jelang bergulirnya musim 2026-2027. Gelandang andalan asal Brasil, Fabio Calonego, resmi menandatangani perpanjangan kontrak untuk tetap berseragam Macan Kemayoran selama dua musim ke depan.

Ya, Persija Jakarta meresmikan Fabio Calonego tetap menjadi bagian dari Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk dua musim mendatang. Artinya, pemain berusia 28 tahun itu akan tetap berseragam Persija hingga 2028.

Fabio Calonego merupakan sosok penting di lini tengah Macan Kemayoran sejak didatangkan pada awal musim 2025-2026. Persija Jakarta terbantu dengan determinasi, disiplin dan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan permainan.

1. Nyaman di Persija

Selain berperan sebagai jangkar di lini tengah, Fabio juga memberikan kontribusi untuk lini serang Macan Kemayoran. Tercatat, Fabio sudah membukukan tiga gol dan tiga assist di Super League 2025-2026.

Menariknya, seluruh gol tersebut lahir lewat tembakan dari luar kotak penalti. Fabio pun merasa senang tetap menjadi bagian dari keluarga besar Persija Jakarta. Dia mengakui, Jakarta adalah rumah yang nyaman untuknya.

Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Fabio Calonego resmi perkuat Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

“Saya sangat senang dan termotivasi untuk melanjutkan perjalanan bersama Persija," kata Fabio dikutip dari keterangan resmi Persija Jakarta, Kamis (16/7/2026).

"Sejak awal, saya dan keluarga merasa Jakarta sudah seperti rumah, dan itu menjadi salah satu alasan utama saya bertahan. Kini, saya ingin membantu Persija meraih trofi, kembali bersaing di kompetisi Asia, serta membalas kepercayaan yang telah diberikan klub dan Jakmania,” sambungnya.

 

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