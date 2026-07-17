Berstatus Pemain Baru, Alex Martins Nikmati Proses Adaptasi di Persebaya Surabaya

SURABAYA – Pemain anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins mengaku senang karena disambut dengan baik di klub barunya untuk Super League 2026-2027 tersebut. Ia merasa proses adaptasi berjalan baik, bahkan setiap pemain dapat membantunya untuk bisa langsung menyatu di sesi latihan yang berlangsung di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Bagi Alex, masa pramusim menjadi kesempatan penting untuk mengenal karakter permainan dan rekan-rekan setimnya. Dia menilai proses tersebut akan menjadi modal berharga sebelum Persebaya menghadapi kompetisi yang panjang.

Menurut pemain berusia 33 tahun itu, latihan saat ini tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan pemahaman taktik. Membangun hubungan antarpemain juga menjadi bagian penting agar tim semakin solid saat kompetisi dimulai.

1. Adaptasi di Persebaya

Alex menyadari Persebaya musim ini dihuni banyak wajah baru. Dia menilai seluruh pemain membutuhkan waktu untuk saling mengenal agar kerja sama di lapangan dapat berjalan lebih baik.

"Saat ini kami memiliki cukup banyak pemain baru. Karena itu, kami perlu terus bekerja bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain," ujar Alex dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Jumat (17/7/2026).

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

Persebaya memang melakukan perombakan skuad dengan mendatangkan 11 pemain baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Situasi tersebut membuat pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menjadikan pembentukan kekompakan tim sebagai salah satu fokus utama selama masa persiapan.

Meski membutuhkan proses, Alex optimistis chemistry di dalam skuad akan terbentuk secara bertahap. Dia yakin setiap sesi latihan yang dijalani bersama akan mempererat hubungan antarpemain, baik di dalam maupun di luar lapangan.