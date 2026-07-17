Alex Martins Ungkap Modal Penting Persebaya Surabaya untuk Juara Super League 2026-2027

SURABAYA – Ambisi besar diusung penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins, dalam menyambut Super League 2026-2027. Striker tajam asal Brasil tersebut mengaku sangat terkesan dengan metode kepelatihan modern yang diterapkan oleh Bernardo Tavares, yang dinilainya mampu mendongkrak kualitas permainan Bajul Ijo agar tampil lebih mengerikan.

Menurut Alex, setiap sesi latihan yang dijalani bersama Persebaya selalu memiliki tujuan yang terukur. Metode latihan itu membuat para pemain lebih mudah memahami konsep permainan yang ingin diterapkan sejak awal pramusim.

Alex menilai pendekatan yang dilakukan Bernardo Tavares tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik. Pelatih juga memberikan perhatian besar terhadap aspek taktik dan pemahaman permainan agar seluruh pemain mampu menjalankan strategi tim dengan baik.

1. Modal Berharga

Alex melihat proses tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Mantan pemain Dewa United itu optimistis metode latihan yang diterapkan akan memberikan dampak positif terhadap performa tim sepanjang musim.

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

"Saya melihat pelatih memiliki ide-ide yang bagus," kata Alex dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Jumat (117/7/2026).

"Itu akan sangat membantu perkembangan tim dan menjadi nilai tambah bagi kami dalam menghadapi kompetisi nanti," tambahnya.