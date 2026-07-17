Persija Jakarta Resmi Rekrut Eks Bintang Bundesliga dan Piala Dunia, Kwon Chang-hoon!

JAKARTA - Persija Jakarta membuat gebrakan besar di bursa transfer dengan resmi mendatangkan mantan penyerang Timnas Korea Selatan, Kwon Chang-hoon. Pemain berpengalaman tersebut diikat kontrak dengan durasi dua musim untuk menjadi tumpuan baru lini serang Macan Kemayoran pada musim 2026-2027.

Kwon dikenal sebagai pemain berkaki kiri yang memiliki fleksibilitas tinggi di lini depan. Pemain kelahiran Seoul, 30 Juni 1994, ini tidak hanya fasih bermain sebagai gelandang serang, tetapi juga andal saat ditempatkan di posisi sayap kanan maupun kiri.

Mengawali karier profesionalnya di Suwon Samsung Bluewings, Kwon kemudian merambah sepak bola Eropa dengan memperkuat Dijon FCO di Ligue 1 Prancis dan SC Freiburg di Bundesliga Jerman. Sebelum hijrah ke Indonesia, ia sempat membela sejumlah klub elite K League seperti Gimcheon Sangmu, Jeonbuk Hyundai Motors, hingga Jeju SK.

1. Harapan Manajemen

Persija tidak sekadar mendatangkan pemain asing biasa, Kwon merupakan bagian dari skuad Taegeuk Warriors pada Piala Dunia 2022 di Qatar dan memiliki 43 caps dengan torehan 12 gol untuk negaranya. Sepanjang kariernya, ia telah membukukan lebih dari 340 penampilan resmi serta mencetak lebih dari 50 gol di level klub maupun tim nasional.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, meyakini kualitas teknik dan segudang pengalaman yang dimiliki pemain yang pernah dua kali masuk dalam K League 1 Best XI ini akan mendongkrak performa tim.

Kwon Chang-hoon resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

“Kwon adalah pemain dengan pengalaman yang sangat lengkap. Ia pernah bermain di kompetisi top Eropa, membela Tim Nasional Korea Selatan, dan tampil di level tertinggi sepak bola internasional. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kreativitas, variasi serangan, serta membantu Persija mencapai target yang telah ditetapkan pada musim ini,” ujar Prapanca dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (17/7/2026).

Prapanca juga berharap proses adaptasi sang pemain baru di bawah arahan pelatih Persija saat ini bisa berjalan mulus.

“Kami percaya kualitas dan mentalitas Kwon akan memberikan pengaruh positif bagi Persija. Keberadaan Coach Shin diharapkan dapat membantu Kwon beradaptasi lebih cepat, agar dapat segera menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama tim,” tambahnya.