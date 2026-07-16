7 Pemain Top Terbaru Persija Jakarta untuk Musim 2026-2027, Nomor 1 Pemain Timnas Kroasia!

Denis Kolinger salah satu pemain top yang gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

SEBANYAK 7 pemain top terbaru Persija Jakarta untuk musim 2026-2027 akan diulas Okezone. Persija Jakarta serius menatap musim baru dengan mendatangkan banyak pemain berkualitas.

Hingga hari ini, Kamis (16/7/2026), Persija Jakarta telah mendatangkan tujuh pemain baru. Hebatnya, pemain-pemain yang didatangkan memiliki label tim nasional dari negara masing-masing. Siapa saja?

Berikut 7 pemain top terbaru Persija Jakarta untuk musim 2026-2027:

1. Denis Kolinger

Denis Kolinger yang memiliki tinggi badan 199 sentimeter, memiliki satu caps bersama Timnas Kroasia. Ia mencatatkan caps pada 2017 dan berkesempatan main bareng bersama pemain-pemain top macam Luka Modric, Mario Mandzukic hingga Ante Rebic.

Di level klub, Denis Kolinger yang bermain sebagai bek tengah berpengalaman memenangkan banyak trofi. Salah satu gelar yang disabet adalah membawa NK Zagreb juara Liga 2 Kroasia 2013-2014.

2. Kerim Memija

Kerim Memija yang beroperasi sebagai fullback kanan, mencatatkan caps bersama Timnas Bosnia-Herzegovina U-17, U-19 dan U-21. Di level klub, Kerim Memija sukses besar.

Ia membawa Zrinjski Mostar juara Liga 1 Bosnia pada 2021–22, 2022–23, 2024–25. Sebelumnya pada 2017–18, 2019–20, ia memenangkan trofi Liga 2 Denmark bersama Velje.

3. Radovan Pankov

Ketimbang dua nama lain, Radovan Pankov memiliki rekam jejak paling mentereng. Bek 185 sentimeter ini membantu Timnas Serbia juara Piala Dunia U-20 2015!

Di level klub, Radovan Pankov pernah juara di beberapa liga. Ia membawa Red Star Belgrade juara Liga Serbia pada 2019–20, 2020–21, 2021–22, jawara Piala Polandia 2024-2025 bersama Legia Warsawa dan Piala Siprus 2017-2018 bareng AEK Larnaca.