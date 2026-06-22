5 Pemain Asing Incaran Persib Bandung Jelang Musim 2026-2027, Nomor 1 Pengganti Federico Barba

Persib Bandung bakal datangkan sejumlah pemain asing top di bursa transfer awal musim 2026-2027. (Foto: Instagram/persib)

MENATAP musim baru 2026-2027 yang diprediksi bakal super sibuk, Persib Bandung langsung bergerak cepat di pasar bursa transfer. Tidak main-main, manajemen Maung Bandung dikabarkan tengah membidik sederet legiun asing berkualitas tinggi untuk mendongkrak performa tim.

Persib memang membutuhkan pemain-pemain berkualitas karena akan bertarung di empat kompetisi. Keempat turnamen itu adalah Super League, ASEAN Club Championship, League Cup, dan AFC Champions League 2 2026-2027.

Demi bisa bersinar di empat kompetisi itu, empat pemain asing top dikabarkan masuk radar Persib. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Asing Incaran Persib Bandung Jelang Musim 2026-2027

1. Tom Aldred (Bek Tengah/Skotlandia)

Palang pintu berpengalaman asal Skotlandia, Tom Aldred, menjadi salah satu komoditi panas yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Bek berusia 35 tahun yang memiliki rekam jejak di Premier League (EPL) bersama Watford ini kabarnya juga menarik minat Persija Jakarta.

Berdasarkan laporan jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, peluang untuk mendaratkan sang pemain sangat terbuka lebar. Aldred yang berstatus bebas transfer per 1 Juni 2026 ini secara eksklusif menyatakan ketertarikannya untuk mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia sebagai negara kelima dalam kariernya.

Jika berhasil mengamankan jasanya, Persib bisa menghemat anggaran transfer karena nilai pasarnya yang mencapai Rp3,48 Miliar kini berstatus gratis. Kehadiran Aldred juga dibutuhkan mengingat Federico Barba sudah pasti meninggalkan Persib.

2. Tommaso Cassandro (Bek Tengah/Italia)

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Lini belakang Persib berpotensi kian mewah dengan munculnya nama Tommaso Cassandro. Pemain berusia 26 tahun milik Como 1907 yang musim lalu dipinjamkan ke klub Serie B, Catanzaro, ini disebut-sebut masuk dalam radar pencarian.

Mantan penggawa Timnas Italia U-20 ini memiliki kedekatan khusus dengan bek Persib, Federico Barba, karena pernah bahu-membahu di Como. Kendati demikian, langkah Maung Bandung terbilang terjal.

Pasalnya, klub kasta kedua Italia, Palermo, yang kini dinakhodai legenda AC Milan, Filippo Inzaghi, dikabarkan menjadi garda terdepan untuk mengamankan tanda tangan bek berharga pasar Rp34 Miliar tersebut.