Cesc Fabregas Pasrah Como 1907 Cuma Bisa Daftarkan 17 Pemain untuk Liga Champions 2026-2027

Cesc Fabregas pasrah jika Como 1907 hanya bisa mendaftarkan 16-17 pemain untuk Liga Champions 2026-2027 (Foto: Instagram/@comofootball)

PELATIH Como 1907, Cesc Fabregas, pasrah jika hanya bisa mendaftarkan 16-17 pemain untuk Liga Champions 2026-2027. Masalah ini disebutnya butuh waktu 2-3 tahun untuk diselesaikan.

Como 1907 bikin kejutan musim lalu dengan finis di posisi empat klasemen akhir Liga Italia 2025-2026. I Lariani pun menggenggam satu tiket ke Liga Champions 2026-2027.

1. Aturan Pendaftaran Pemain

Tapi, kelolosan ke kompetisi tersebut membawa konsekuensi tidak mengenakkan. Como 1907 harus bergerak cepat merenovasi Stadion Giuseppe Sinigaglia agar sesuai dengan standar UEFA.

Tak hanya itu, Como 1907 terkendala kepemilikan pemain homegrown. Sesuai aturan Liga Champions, sebuah klub hanya bisa mendaftarkan 25 pemain untuk tim A.

Dari 25 orang itu, sebanyak delapan di antaranya haruslah berstatus homegrown. Empat dari nama itu wajib akademi Como. Sisanya boleh berasal dari lulusan akademi di Italia.

Celakanya, Como 1907 sejauh ini hanya punya satu pemain asli didikan akademi Italia di skuadnya. Itu artinya, mereka terancam hanya bisa mendaftarkan 16-17 nama di Liga Champions 2026-2027.