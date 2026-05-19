Bawa LOSC Lille Lolos Liga Champions 2026-2027, Calvin Verdonk: Sampai Jumpa Musim Depan!

PEMAIN Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menyampaikan pesan kepada para suporter usai LOSC Lille dipastikan lolos Liga Champions 2026-2027. Calvin Verdonk mengaku tak sabar berjumpa lagi dengan para suporter di musim depan.

Calvin Verdonk berhasil mengantar LOSC Lille lolos Liga Champions musim depan. Kepastian itu didapat setelah LOSC Lille finis di posisi ketiga klasemen akhir Liga Prancis 2025-2026.

Calvin Verdonk bantu LOSC Lille lolos Liga Champions 2026-2027. (Foto: Instagram/losclive)

LOSC Lille lolos menyusul RC Lens yang finis di peringkat kedua, dan Paris Saint-Germain (PSG) yang menjadi juara Liga Prancis musim ini. Catatan ini membuat Calvin Verdonk berpeluang mencetak sejarah musim depan.

1. Ada Pemain Thailand yang Berpotensi Tampil di Liga Champions 2026-2027

Ia akan menjadi pemain pertama dari negara Asia Tenggara yang bermain di Liga Champions. Selain Calvin Verdonk, pemain asal Thailand Erawan Garnier yang bermain untuk RC Lens juga berpotensi mencetak sejarah.

Namun, peluang Calvin Verdonk untuk tampil lebih terbuka lebar. Mengingat, bek Timnas Indonesia itu mempunyai menit bermain lebih banyak bersama LOSC Lille ketimbang Garnier di RC Lens. Artinya, Calvin Verdonk mendapat kepercayaan lebih di klubnya.

Calvin Verdonk pun merasa bangga bisa mengantar LOSC Lille bermain di Liga Champions 2026-2027. Bek berusia 29 tahun itu mengatakan tidak sabar untuk berjumpa kembali dengan para suporter.

"Champions League tercapai. Jumpa lagi musim depan, kami menghargai kalian (suporter) semua," tulis Calvin Verdonk dalam unggahan akun Instagram pribadinya (@c.verdonk), dikutip pada Selasa (19/5/2026).