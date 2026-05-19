4 Pemain Asing di Super League yang Penuhi Syarat Dinaturalisasi Jadi WNI, Nomor 1 Solusi Lini Depan Timnas Indonesia

ADA 4 pemain asing di Super League musim 2025-2026 ini yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satunya merupakan striker gacor di Super League yang bisa menjadi solusi atas melempemnya lini depan Timnas Indonesia.

Berdasarkan regulasi, pemain asing tanpa garis keturunan bisa mengajukan peralihan status kewarganegaraan menjadi WNI melalui jalur masa tinggal, yakni minimal telah menetap selama lima tahun berturut-turut di Tanah Air. Saat ini pun ada beberapa pemain asing yang masuk dalam syarat tersebut dan berpotensi dinaturalisasi oleh pelatih John Herdman. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Asing di Super League yang Penuhi Syarat Dinaturalisasi Jadi WNI:

1. David da Silva (Malut United)

David da Silva cetak gol di laga Madura United vs Malut United

Nama David da Silva berada di garis terdepan jika membicarakan sosok penyerang yang murni dan mematikan. Striker asal Brasil ini tercatat sudah berkarier di Indonesia sejak membela Persebaya Surabaya pada 2018, hingga puncaknya membawa Persib Bandung meraih dua gelar juara beruntun sekaligus menyabet gelar top skor pada musim 2023-2024.

Kini berbaju Malut United, penyerang berusia 36 tahun tersebut mengemas catatan fantastis dengan total 23 gol dan 5 assist dari 32 laga di Super League 2025-2026. David dikabarkan berminat mengikuti proses naturalisasi setelah memenuhi syarat bermukim lima tahun berturut-turut sepanjang periode 2021 hingga 2026.

Pengalamannya yang matang dinilai bisa menjadi solusi instan jangka pendek untuk lini serang Timnas Indonesia.

2. Ciro Alves (Malut United)

Ciro Alves

Rekan duet sehati David da Silva saat di Persib Bandung yang kini sama-sama membela Malut United, Ciro Alves, juga menjadi kandidat kuat. Winger lincah berpaspor Brasil ini sudah menetap di Indonesia lebih dari lima tahun sejak pertama kali mendarat pada 2019 untuk memperkuat PS Tira (Persikabo).

Selama berkarier di Super League, Ciro Alves mengoleksi 76 gol dan 50 assist dari 190 pertandingan. Pemain berusia 36 tahun yang sempat membela Timnas Brasil U-20 ini bahkan dilaporkan sudah mengajukan permohonan resmi dan berkonsultasi dengan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara demi menjadi WNI.

Ciro sendiri secara terbuka mengungkapkan kecintaan emosionalnya yang mendalam terhadap Indonesia.