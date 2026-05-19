Menuju Hattrick Juara, Marc Klok Tegaskan Nasib Persib Bandung Ada di Tangan Sendiri

PARE-PARE – Kapten sekaligus jenderal lapangan tengah Persib Bandung, Marc Klok, angkat bicara mengenai tensi tinggi persaingan memperebutkan mahkota juara Super League 2025-2026 bersama Borneo FC. Kendati dikuntit ketat di papan atas, Klok menegaskan seluruh penggawa Maung Bandung memiliki motivasi berlipat ganda dan mentalitas baja demi mengunci gelar juara tiga musim beruntun.

1. Sengitnya Persaingan di Super League

Saat ini Skuad Maung Bandung -julukan Persib- berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 78 poin. Sementara itu, Borneo FC di posisi kedua dengan 76 poin.

Marc Klok mengatakan timnya punya semangat meraih kemenangan dalam setiap laga yang dimainkan. Langkah itu dilakukan agar menjaga kans Persib menjadi juara Super League 2025-2026.

Persib baru saja meraih kemenangan 2-1 atas PSM Makassar. Pertemuan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Pare-Pare, kemarin.

"Saya pikir kalau semua tahu kami sedang berjuang karena bersaing dengan Borneo FC untuk menjadi juara musim ini m. Semua peluang ada di tangan kami sendiri," kata Klok usai laga, dikutip Selasa (18/5/2026).

"Semangat hari ini (kemarin), sebelum laga saya bicara, ini peluang kami. Kami harus ambil," tambahnya.