Lupakan Xabi Alonso, Liverpool Temukan Pelatih yang Mirip Jurgen Klopp

LIVERPOOL – Rumor perombakan di kursi kepelatihan Liverpool semakin memanas menyusul kampanye musim ini yang dinilai mengecewakan. Meski manajemen sempat mengisyaratkan akan mempertahankan Arne Slot, tekanan publik kian tak terbendung setelah The Reds gagal bersaing di Liga Inggris 2025-2026.

Bahkan fans Liverpool menilai Liverpool beruntung masih bisa mengamankan posisi lima besar untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Karena itulah, para pendukung The Reds kompak meminta perubahan di kubu tim, terutama soal pelatih.

1. Kegagalan Menggaet Alonso

Fenway Sports Group (FSG) bersama jajaran hierarki klub kini didesak untuk segera mengambil keputusan berani demi mencegah kemunduran tim lebih jauh. Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa nama besar, radar Liverpool kini tertuju pada sosok pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeness.

Nama Hoeness mencuat sebagai kandidat terkuat setelah target utama mereka, Xabi Alonso, resmi membelot ke Chelsea pada akhir pekan ini, sementara opsi lain seperti Andoni Iraola dinilai tidak sepadan dengan kebutuhan tim.

Xabi Alonso. (Foto: Instagram/chelseafc)

Hoeness sendiri dilabeli sebagai pelatih luar biasa berkat tangan dinginnya mentransformasi Stuttgart menjadi kekuatan baru di Jerman. Pelatih jenius ini sukses mengantarkan tim asuhannya menembus zona Liga Champions untuk kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Keberhasilan tersebut Hoeness capai lewat racikan strategi sepak bola menyerang yang atraktif dan menghibur, sebuah identitas yang dirindukan publik Anfield sepanjang musim ini.