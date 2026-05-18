Kata-Kata Toni Firmansyah Setelah Persebaya Surabaya Menang 7-0 atas Semen Padang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |02:05 WIB
Toni Firmansyah belum puas meski Persebaya Surabaya menang 7-0 atas Semen Padang. (Foto: Persebaya.id)
PERSEBAYA Surabaya tidak besar kepala usai menang 7-0 atas Semen Padang. Skuad Bajul ijo -julukan Persebaya Surabaya- tetap akan melakukan sejumlah evaluasi agar lebih baik di laga pamungkas Super League 2025-2026

Skuad asuhan Bernardo Tavares menantang Semen Padang di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga itu berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang pada Jumat, 15 Mei 2026.

Persebaya Surabaya menang 7-0 atas Semen Padang. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persebaya Surabaya Butuh Perbaikan

Pemain Persebaya Surabaya Toni Firmansyah mengaku senang meraih kemenangan telak atas Semen Padang. Namun, Toni Firmansyah menilai ada beberapa aspek yang kurang maksimal dalam pola permainan Persebaya Surabaya.

Kemenangan itu pun spesial buat Persebaya Surabaya. Pasalnya, dalam 11 tahun terakhir, mereka tidak meraih kemenangan di kandang Semen Padang.

"Kami masih punya beberapa catatan evaluasi, seperti salah passing dan kontrol bola. Itu yang harus kami perbaiki untuk pertandingan berikutnya," kata Toni Firmansyah, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (18/5/2026).

"Kami harus tetap rendah hati dan bekerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya, terutama saat bermain di kandang nanti melawan Persik Kediri,” tambah eks gelandang Timnas Indonesia U-23 tersebut.

 

