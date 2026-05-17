HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSM Makasar vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Maung Bandung di Ambang Juara!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |21:06 WIB
Julio Cesar pastikan Persib Bandung menang 2-1 atas PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: instagram/@persib)
PERSIB Bandung menang 2-1 atas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026) malam WIB. Gol-gol Persib Bandung dicetak Thom Haye pada menit 32 serta Julio Cesar (90+7’).

Sementara itu, gol PSM Makassar dicetak Yuran Fernandes di menit 53. Di laga lain, Borneo FC bermain 0-0 dengan Persijap Jepara.

Thom Haye cetak 1 gol dan 1 asisst di laga PSM vs Persib. (Foto: instagram/@persib)

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara Super League 2025-2026 dengan 78 angka, unggul dua poin atas Borneo FC di posisi dua. Untuk menjadi juara, Persib Bandung hanya perlu bermain imbang saat menjamu Persijap Jepara di laga pamungkas Super League 2025-2026 pada Sabtu, 23 Mei 2026 pukul 16.00 WIB

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM Makassar bermain cukup agresif di awal babak pertama dengan langsung menekan pertahanan Persib Bandung. Namun, pertahanan tim tamu masih cukup solid untuk ditembus

Skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- praktis hanya melakukan serangan balik. Namun, pola serangan yang dibangun Persib Bandung belum memberikan ancaman untuk kiper PSM Makassar, Hilmansyah.

Pada menit ke-32, skuad asuhan Igor Tolicu nggul lebih dahulu atas PSM Makassar. Kepastian itu setelah Thom Haye mencetak gol lewat sepakan keras dari luar kotak penalti, memanfaatkan assist Berguinho.

Setelah tertinggal, PSM Makassar lebih ngotot dalam menekan Persib Bandung untuk segera menyamakan kedudukan. Akan tetapi, berbagai peluang yang tercipta belum berbuah gol.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Persib Bandung unggul 1-0 atas PSM Makassar di babak pertama.

 

Hasil PSM Makasar vs Persib Bandung di Babak Pertama: Thom Haye Bikin Maung Bandung Unggul 1-0!
Klik di Sini! Link Live Streaming PSM Makassar vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
Hasil Bali United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Tuan Rumah Menang 4-1!
Persija Jakarta Bantai Persik Kediri 3-1, Mauricio Souza: Kami Pantas Menang!
Final AFC U17 Women's Asian Cup China 2026, DPR Korea vs Jepang Live Streaming di VISION+
Timnas Iran Bawa 30 Pemain ke Turki Jelang Piala Dunia 2026, Visa AS Belum Keluar
