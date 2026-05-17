Persija Jakarta Bantai Persik Kediri 3-1, Mauricio Souza: Kami Pantas Menang!

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan apresiasi untuk daya juang timnya saat menang 3-1 atas Persik Kediri. Kemenangan itu sebagai tanda kebangkitan Persija Jakarta setelah pekan sebelumnya kalah 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda.

Pertemuan Persija Jakarta dan Persik Kediri tersaji dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri pada Sabtu, 16 Mei 2026 sore WIB.

Persija Jakarta dipastikan finis ketiga di Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Pemain Persija Jakarta Bermain Sesuai Harapan

Mauricio Souza mengatakan skema permainan Persija Jakarta berjalan cukup baik sepanjang 90 permainan. Ia juga menilai Persik Kediri bermain cukup baik dengan memberikan perlawanan ketat.

"Menurut saya kami memang pantas meraih kemenangan. Saya tahu kami harus siap menghadapi apa pun yang terjadi di sini. Tapi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Persik Kediri," kata Mauricio Souza di Kediri dalam konferensi pers pascalaga.

"Saya sangat mengapresiasi ketika melihat sebuah tim berusaha bermain dengan strategi yang jelas. Ada momen dalam pertandingan ketika mereka lebih baik dari kami, tapi saya pikir secara keseluruhan kami lebih mengendalikan permainan," tambah mantan pelatih Madura United.

2. Persembahkan Kemenangan ke The Jakmania

Pelatih asal Brasil mengaku bahagia Persija Jakarta meraih kemenangan dalam lawatan ke markas Persija Jakarta. Kemenangan itu pun dipersembahkan Mauricio Souza untuk suporter mereka, The Jakmania.