Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Bantai Persik Kediri 3-1, Mauricio Souza: Kami Pantas Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |16:59 WIB
Persija Jakarta Bantai Persik Kediri 3-1, Mauricio Souza: Kami Pantas Menang!
Persija Jakarta menang 3-1 atas Persik Kediri. (Foto: Media Persija)
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza memberikan apresiasi untuk daya juang timnya saat menang 3-1 atas Persik Kediri. Kemenangan itu sebagai tanda kebangkitan Persija Jakarta setelah pekan sebelumnya kalah 1-2 dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda.

Pertemuan Persija Jakarta dan Persik Kediri tersaji dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri pada Sabtu, 16 Mei 2026 sore WIB.

Persija Jakarta dipastikan finis ketiga di Super League 2025-2026 Persijaid
Persija Jakarta dipastikan finis ketiga di Super League 2025-2026. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Pemain Persija Jakarta Bermain Sesuai Harapan

Mauricio Souza mengatakan skema permainan Persija Jakarta berjalan cukup baik sepanjang 90 permainan. Ia juga menilai Persik Kediri bermain cukup baik dengan memberikan perlawanan ketat.

"Menurut saya kami memang pantas meraih kemenangan. Saya tahu kami harus siap menghadapi apa pun yang terjadi di sini. Tapi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Persik Kediri," kata Mauricio Souza di Kediri dalam konferensi pers pascalaga.

"Saya sangat mengapresiasi ketika melihat sebuah tim berusaha bermain dengan strategi yang jelas. Ada momen dalam pertandingan ketika mereka lebih baik dari kami, tapi saya pikir secara keseluruhan kami lebih mengendalikan permainan," tambah mantan pelatih Madura United.

2. Persembahkan Kemenangan ke The Jakmania

Pelatih asal Brasil mengaku bahagia Persija Jakarta meraih kemenangan dalam lawatan ke markas Persija Jakarta. Kemenangan itu pun dipersembahkan Mauricio Souza untuk suporter mereka, The Jakmania.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/49/3218949/mauricio_souza_belum_tahu_masa_depannya_di_persija_jakarta_persijaid-5IBC_large.jpg
Ditanya Masa Depan di Persija Jakarta, Mauricio Souza: Belum Tahu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/49/3218931/persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_malam_ini_jika_menang_atas_psm_makassar_dan_borneo_fc_tumbang_dari_persijap_persibcoid-Qmj4_large.jpg
Persib Bandung Juara Super League 2025-2026 Malam Ini, Begini Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/49/3218802/marc_klok_mengingatkan_skuad_persib_bandung_jangan_ada_euforia_dulu_sebelum_dan_sesudah_melawan_psm_makassar-MwKm_large.jpg
Jelang PSM Makassar vs Persib Bandung, Marc Klok Ingatkan Jangan Ada Euforia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/49/3218790/persib_bandung_memiliki_strategi_khusus_saat_bertandang_ke_markas_psm_makassar-5MZN_large.jpg
Strategi Khusus Persib saat Tandang ke Markas PSM Makassar
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/16/49/1707509/pedro-acosta-rebut-pole-position-motogp-catalunya-2026-ncb.webp
Pedro Acosta Rebut Pole Position MotoGP Catalunya 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/16/acl_two_final.jpg
Link Live Streaming Al Nassr vs Gamba Osaka di Final ACL Two 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement