HOME BOLA LIGA INDONESIA

Strategi Khusus Persib saat Tandang ke Markas PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |00:33 WIB
Persib Bandung memiliki strategi khusus saat bertandang ke markas PSM Makassar (Foto: I.League)
PERSIB Bandung punya strategi khusus jelang tandang ke PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Hal itu dilakukan guna memetik poin penuh yang sangat krusial di tengah perburuan gelar juara.

Persib akan bersua PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Langkah Antisipasi

Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)

Pelatih Bojan Hodak bersama staf kepelatihannya sudah menyusun langkah antisipasi untuk menjaga kondisi fisik pemain. Salah satu caranya dengan berangkat lebih awal ke Sulawesi Selatan.

Skuad Maung Bandung dijadwalkan lebih dulu menginap di Kota Makassar sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Parepare. Perjalanan menuju kota pertandingan diperkirakan memakan waktu sekira tiga jam.

“Kami selalu pergi dua hari sebelumnya. Kami akan bermalam di Makassar lebih dulu dan kemudian pagi keduanya kami akan menuju Parepare,” kata Hodak dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (17/5/2026).

2. Penting

Laga melawan PSM menjadi pertandingan penting bagi Persib dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini. Di saat bersamaan, Borneo FC juga akan menjalani laga tandang menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan ini, Hodak dipastikan tidak bisa mendampingi tim dari pinggir lapangan. Pelatih asal Kroasia itu harus menjalani sanksi larangan mendampingi tim akibat akumulasi kartu kuning.

 

