Hasil Super League 2025-2026: Persis Solo Taklukkan Dewa United 1-0, Malut United Ditahan Persita Tangerang 1-1

HASIL Super League 2025-2026 yang digelar serentak pada Sabtu (16/5/2026) malam WIB sudah diketahui. Persis Solo mengalahkan Dewa United 1-0. Sementara, Malut United ditahan Persita Tangerang 1-1.

Persis Solo tampil begitu percaya diri sejak menit awal laga melawan Dewa United di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Tim tuan rumah mengincar kemenangan demi keluar dari zona degradasi.

Bruno Gomes mendapatkan peluang usai berhasil menerima umpan jauh Nico pada menit ke-15. Namun, tembakan pemain itu masih mampu diatasi Lowe, dan ditangkap Sonny.

Skuad Banten Warriors -julukan Dewa United- menciptakan peluang pada menit ke-18. Akan tetapi, tendangan Taisek masih melambung di atas mistar.

Sementara waktu Persis dan Dewa United harus puas bermain dengan skor imbang 0-0. Hal tersebut dikarenakan peluang uang tercipta belum berbuah gol.

Pada menit ke-76, Skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis- membuka keunggulan atas Dewa United. Gol tersebut dicetak oleh Luka Domancic.

Dewa United berusaha keras untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Persis masih cukup kokoh.

Persis menutup laga dengan kemenangan atas Dewa United dengan skor 1-0. Kemenangan itu pun membuka asa mereka keluar dari zona degradasi.