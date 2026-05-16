Persib Bandung Sangat Butuh Dukungan Bobotoh di 2 Laga Sisa Super League 2025-2026

BANDUNG – Dedi Kusnandar sadar persaingan Persib Bandung untuk juara Super League 2025-2026 sangat ketat dengan Borneo FC. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari Bobotoh hingga akhir musim.

Maung Bandung berada di puncak klasemen dengan 75 poin. Sementara itu, mereka ditempel Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan mengumpulkan poin sama, tetapi kalah head to head.

1. Harus Menang

Dedi mengatakan, timnya harus meraih kemenangan dalam dua laga sisa demi menjaga kans menjadi juara. Jadi, Persib akan berbenah dari laga ke laga agar dapat tampil lebih baik.

"Tapi kami belum aman, belum juara," kata Dedi dilansir dari laman I.League, Sabtu (16/5/2026).