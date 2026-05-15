Menang 7-0 atas Semen Padang, Persebaya Surabaya Hancurkan Kutukan 11 Tahun!

PADANG – Persebaya Surabaya akhirnya berhasil memutus catatan buruk selama 11 tahun yang tidak pernah menang di kandang Semen Padang. Kepastian itu didapat setelah tim asuhan Bernardo Tavares tersebut secara luar biasa sukses menggilas Semen Padang dengan skor telak 7-0 tanpa balas pada Jumat (15/5/2026) sore WIB.

Pertemuan kedua tim terjadi dalam pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga penentu tersebut berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang.

Sebelumnya, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- belum pernah sekalipun meraih kemenangan di kandang Semen Padang FC sejak tahun 2015. Tentunya hal itu menggambarkan begitu tangguhnya Semen Padang saat bermain di depan pendukungnya sendiri pada musim-musim sebelumnya.

1. Peta Persaingan

Kemenangan besar itu membuat Persebaya kini mantap berada di posisi keempat klasemen sementara dengan torehan 55 poin. Poin tersebut mereka kumpulkan dari hasil 15 kemenangan, sepuluh kali imbang, dan delapan kali menelan kekalahan.

Sementara itu, kekalahan tragis di rumah sendiri membuat Semen Padang semakin terpuruk dan tertahan di posisi ke-17 dengan baru mengumpulkan 20 poin. Poin minim itu didapat dari lima kemenangan, lima hasil imbang, dan harus menelan 23 kali kekalahan.